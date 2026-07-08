Andreea Raicu și-a pus sănătatea în pericol. „Am confundat epuizarea cu succesul. Mi se întâmpla foarte des”

„Ani la rând am confundat epuizarea cu succesul. Credeam că o viață împlinită înseamnă să am agenda plină, să rezolv mereu ceva și să fiu ocupată din momentul în care mă trezeam până când adormeam. Și nu eram doar eu.

Am ajuns să admirăm oamenii care sunt mereu ocupați, ca și cum valoarea noastră s-ar măsura în cât de mult muncim și cât de puțin ne oprim. Problema este că poți să-ți păcălești mintea o vreme. Corpul, niciodată”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Andreea Raicu a povestit că a observat cel mai bine efectele acestui stil de viață în vacanțe. Deși pleca cu gândul că se va odihni și se va bucura de timpul liber, primele zile erau petrecute aproape exclusiv dormind sau, în unele cazuri, îmbolnăvindu-se. Abia mai târziu a înțeles că organismul încerca să recupereze lunile în care fusese suprasolicitat.

„Mi se întâmpla foarte des ca, după luni întregi în care mergeam cu accelerația la maximum, să plec în vacanță convinsă că, în sfârșit, o să mă odihnesc. Îmi imaginam dimineți liniștite, plimbări, o carte bună și zile în care să nu mă grăbesc nicăieri.

Numai că, de multe ori, primele două zile ajungeam să dorm aproape continuu sau chiar mă îmbolnăveam. Și mă întrista enorm, pentru că așteptasem vacanța aceea luni întregi. În sfârșit aveam timp să mă bucur de locul în care eram, dar corpul meu nu mai avea energie pentru nimic. Pur și simplu cedase. Abia mai târziu am înțeles de ce”, a spus Andreea Raicu pe contul de socializare.

La final, Andreea le-a spus urmăritorilor că organismul oferă semnale de alarmă cu mult înainte de a ajunge la epuizare.

„Nu suntem făcute să alergăm sprinturi toată viața. Suntem făcute pentru maraton. Iar un maraton nu se termină bine dacă alergi în fiecare zi ca și cum ar fi ultimii o sută de metri. Corpul nu cedează dintr-odată. El îți spune ce are nevoie luni întregi. Noi îl auzim abia când începe să strige.

Sunt curioasă câte dintre voi ați trăit asta. Ați plecat vreodată în vacanță convinse că acolo, în sfârșit, o să vă odihniți și ați descoperit că organismul era atât de epuizat, încât tot ce putea să facă era să doarmă sau să se îmbolnăvească?”, a încheiat ea.