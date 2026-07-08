Femeia de afaceri a mărturisit, întrebată fiind care este succesul interacțiunii lor de succes, că nu există o cheie anume, însă a ajuns la anumite concluzii în timp. Bianca a recunoscut cum s-a schimbat pe parcuursul anilor.

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„Nu există vreun secret și nici nu aș da vreun exemplu din relația mea. Nu e cazul. Au trecut aproape 6 ani. Nu m-am gândit dacă există vreun secret. Am devenit eu mult mai calmă și mai înțelegătoare. Cred că femeia deține controlul. Femeia este gâtul fără de care capul nu se poate mișca”, a declarat Bianca Drăgușanu, în exclusivitate, pentru Știrile Antena Stars.

Întrebată cum ar vrea să arate nunta ei, în cazul în care va îmbrăca din nou rochia de mireasă, Bianca Drăgușanu a spus ca va avea cu siguranță trei rochii de mireasă în ziua cea mare.

„Prima, pentru intrarea spectaculoasă în biserică, cu trenă, prințesă, cu zeci de metri, cu diademă, în fața lui Dumnezeu să fii diafană. A doua – sirenă, să fac dansul mirilor într-o rochie, tot așa sirenă, cusută manual (…) A treia rochie, după ora 00:30, când începi să dansezi, când ai drumuri pe la invitați (…) Aș propune ca a treia rochie să fie una scurtă”, a declarat Bianca Drăgușanu, pentru Spynews TV Live.

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