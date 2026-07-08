Nicuşor Dan a fost întrebat într-o conferinţă de presă la Ankara, unde participă la Summitul NATO, dacă raportul privind explozia dronei din Portul Constanţa s-a finalizat după o lună de la incident.

„Pe de o parte există un raport preliminar în care toate instituţiile au dat toate răspunsurile care ţineau de ele. Apoi, întrebările către partea ucraineană au fost sintetizate venind de la toate instituţiile şi există un dialog care a început cu partea ucraineană, în cadrul căruia am şi transmis aceste întrebări”, a afirmat Nicuşor Dan.

„Deci, în momentul în care aceste întrebări vor primi răspuns, vom avea şi raportul complet”, a adăugat el.

Reamintim că o dronă marină a explodat vineri, 5 iunie, în Portul Constanţa. Nu au fost victime, zona a fost izolată, iar persoanele din apropiere au fost evacuate. MApN a transmis inițial că drona s-a autodetonat şi că este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina, fără a preciza proveniența. Surse oficiale au precizat însă pentru Libertatea, la scurt timp, că drona era ucraineană și că au mai fost cel puțin 3 drone ucrainene identificate și explodate. Informația a fost apoi confirmată de președintele Nicușor Dan.

Ministrul apărării, Radu Miruță, a dezvăluit apoi că Ucraina a informat autoritățile de la București abia după patru ore din momentul când România a identificat drona în Portul Constanța și până când aceasta și alte trei au fost declarate „pierdute de sub control” în Marea Neagră. Mai exact, Ucraina a anunțat România cu numai 33 de minute înainte ca drona din Portul Constanta să explodeze.

Incidentul a avut loc la o săptămână după ce o dronă de tip Geran 2, de provenienţă rusească, s-a prăbuşit pe un bloc din Galaţi, două persoane fiind rănite.

Pe 3 iulie, MApN a publicat un comunicat în care scria: „Ministerul Apărării din Ucraina a răspuns la cele 14 întrebări adresate de ministrul Radu Miruță legate de incidentul produs în data de 5 iunie 2026, în Portul Constanța”. Totuși, nu au fost prezentate opiniei publice nici cele 14 întrebări, nici cele 14 răspunsuri. Potrivit comunicatului, Ucraina a susținut că „acest incident este unul izolat, cauzat cel mai probabil de acțiunile de război electronic ale Federației Ruse”. Iar MApN „a mulțumit pentru informațiile oferite și a mai cerut clarificări suplimentare, reiterând disponibilitatea pentru o colaborare mai strânsă”.

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