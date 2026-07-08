„Este un summit la un an după cel de la Haga de anul trecut, în care s-a agreat o creștere a cheltuielilor militare. Este un fel de bilanț la un an de atunci și răspunsul este că da, cheltuielile militare au crescut, inclusiv în România. Întrebarea este acum în ce măsură banii ăștia se transformă în echipamente. Și o să vedeți, sunt lansate mai multe în cadrul NATO, sunt lansate mai multe astfel de proiecte care să dinamizeze producția de echipamente”, a afirmat Nicușor Dan.

Șeful statului a precizat că este important că în proiectul de declarație comună a liderilor NATO se menționează amenințarea rusă, cu referire la războiul din Ucraina.

„Noi o să insistăm pe importanța Mării Negre, așa cum am făcut-o de fiecare dată. Eu cred că v-a anunțat domnul ministru de semnarea acordului cu Turcia și Bulgaria de extindere a programului de minare, progresele pe care le-am făcut, după cum știți, pe partea de Uniunea Europeană cu acel hub civil de securitate”, a adăugat el.

„Și parte din aceste programe de producție de echipamente este înființarea […] Este această bancă pentru apărare la care noi suntem fondatori și această bancă va avea un sediu principal în Canada, va avea un sediu european în Luxemburg și va avea două sedii secundare pe flancul estic, una în țările Baltice și una în România. E important”, a mai punctat Nicușor Dan.

Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, fotografie de grup cu liderii NATO la Ankara

Reamintim că președintele Nicușor Dan conduce delegația României la Summitul NATO din capitala Turciei, în perioada 7-8 iulie. Șeful statului i-a inclus în delegație atât pe ministrul apărării, Radu Miruță, cât și pe șeful Statului Major, generalul Gheorghiță Vlad.

În cadrul reuniunii şefilor de stat şi de guvern ai NATO, România va cere continuarea sprijinului aliat pentru securitatea în regiunea Mării Negre, dar şi întărirea apărării pe Flancul Estic, din cauza războiului declanșat de Rusia în Ucraina acum 4 ani. Totodată, Nicușor Dan va evidenția impactul acțiunilor Rusiei, care se manifestă indirect și asupra României, și va insista pe consolidarea apărării aeriene și maritime, mai ales ținând cont că sunt implicate și drone în războiul dintre Rusia și Ucraina.

Programul din prima zi a Summitului (7 iulie) a inclus participarea la recepția și dineul oficial pentru șefii de stat și de guvern și partenerele acestora, oferite de Erdogan. De asemenea, președintele României și partenera sa, Mirabela Grădinaru, apar în fotografia de grup a liderilor NATO, realizată după dineul de la Complexul Prezidențial Beștepe din Ankara.

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Azi, 8 iulie, la ora 10.00, Nicușor Dan va fi prezent la Summitul NATO propriu-zis, care va avea loc la Complexul Prezidențial Beștepe. La ora 10.30, partenera sa, Mirabela Grădinaru, va merge la evenimentele organizate de prima-doamnă a Turciei, Emine Erdogan, în Palatul Prezidențial Çankaya Köşkü.

Acesta este al doilea Summit organizat în Turcia, după cel din 2004, când România a participat pentru prima dată în calitate de aliat.

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