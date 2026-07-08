Noi lucrări de modernizare a rețelei de termoficare

Compania Municipală Termoenergetica București a anunțat că în următoarea perioadă vor fi executate lucrări de înlocuire, modernizare și reparații pe conductele rețelei termice din mai multe zone ale Capitalei. Investițiile sunt finanțate din fonduri europene și guvernamentale și au ca scop creșterea siguranței și eficienței sistemului de alimentare cu energie termică.

„Aceste investiții sunt esențiale pentru creșterea siguranței și eficienței sistemului de alimentare cu energie termică. Lucrările au durate diferite de realizare, în funcție de complexitate”, au transmis reprezentanții Companiei Municipale Termoenergetica București.

Sectorul 5, cel mai afectat în prima etapă a lucrărilor

Prima intervenție va avea loc pe conducta magistrală cu diametrul de 500 mm de pe Șoseaua Panduri și va afecta integral Sectorul 5.

Lucrările sunt programate în perioada 13 iulie – 18 iulie 2026 și vor determina oprirea furnizării apei calde către 55 de puncte termice, ceea ce înseamnă 845 de blocuri și 42.238 de apartamente.

Intervenția face parte din Lotul 5, Obiectivul 14 al proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București”.

Lucrări și în Sectorul 1 până la sfârșitul lunii iulie

În perioada 13 iulie – 31 iulie 2026, vor fi executate lucrări de modernizare la conducta cu diametrul de 600 mm din zona delimitată de Bulevardul Iancu de Hunedoara, Calea Floreasca, Calea Dorobanți și strada Nicolae Caramfil, în Sectorul 1.

Intervenția, realizată de firma Energetica în cadrul Obiectivului 4 – Magistrala II–III Grozăvești, va afecta 18 puncte termice, respectiv 230 de blocuri și 8.842 de apartamente.

Peste 1.100 de blocuri din sudul Capitalei rămân fără apă caldă

O altă etapă a lucrărilor este programată în intervalul 20 iulie – 2 august 2026, când vor fi efectuate intervenții la conducta cu diametrul de 1.100 mm din zona delimitată de Strada Luică, Bulevardul Turnu Măgurele, Bulevardul Constantin Brâncoveanu, Șoseaua Berceni, Șoseaua Olteniței, Calea Șerban Vodă, Șoseaua Giurgiului, Strada Nițu Vasile, Strada Emil Racoviță și Bulevardul Alexandru Obregia.

Lucrările fac parte din proiectul POIM și vor impune oprirea furnizării apei calde către 72 de puncte termice și două module termice, care alimentează aproximativ 1.100 de blocuri.

Alte aproape 2.000 de blocuri din Sectorul 3, afectate de lucrări

Tot în perioada 20 iulie – 2 august, vor continua lucrările de modernizare în Sectorul 3.

Prima intervenție va viza conducta cu diametrul de 1.000 mm, în zona delimitată de Bulevardul Mihai Bravu, Calea Vitan, Bulevardul Corneliu Coposu, Bulevardul Octavian Goga și Bulevardul Mircea Vodă. Lucrările executate de firma ELSACO vor afecta 92 de puncte termice, care alimentează 1.016 blocuri.

În aceeași zonă vor avea loc și lucrări la conducta cu diametrul de 900 mm, executate de firma SICOR, care vor impune sistarea furnizării apei calde către 92 de puncte termice, care deservesc 972 de blocuri.

Alimentarea va fi reluată etapizat după finalizarea lucrărilor

Termoenergetica precizează că, după încheierea intervențiilor, încărcarea cu apă a conductelor se va realiza etapizat, pe măsură ce lucrările vor fi finalizate, pentru a asigura desfășurarea procesului în condiții de siguranță. Compania mai informează că dispeceratele și echipele de intervenție funcționează permanent, iar clienții pot obține informații prin mesajele preînregistrate la numărul 031.9442, la 0800.820.002 sau prin aplicația Termoalert.

„Compania Municipală Termoenergetica București mulțumește consumatorilor pentru înțelegere și își cere scuze pentru disconfortul temporar generat de aceste lucrări necesare pentru modernizarea sistemului de termoficare al Capitalei”, au mai transmis reprezentanții companiei.