Beneficiile inteligenței artificiale, dar și capcanele ascunse

Tehnologiile bazate pe IA, precum modelele generative GPT-4 și GPT-5 ale OpenAI, aduc beneficii remarcabile în diverse domenii, inclusiv redactarea de texte, sintetizarea cercetărilor sau generarea de idei.

Potrivit unui studiu din 2026 publicat în „Organization Science”, consultanții Boston Consulting Group care au folosit GPT-4 au finalizat cu 12% mai multe sarcini și cu 25% mai rapid comparativ cu cei care au lucrat fără acest ajutor. Calitatea muncii lor a fost, de asemenea, superioară.

Un alt experiment realizat de cercetătorii de la Universitatea Carnegie Mellon a arătat că utilizarea IA poate îmbunătăți performanțele în rezolvarea problemelor matematice complexe. În acest caz, grupurile care au folosit GPT-5 au rezolvat corect 90% dintre problemele cu fracții, față de doar 72% în cazul celor care nu au utilizat IA.

Totuși, aceste beneficii vin cu un preț ascuns: o scădere a capacității naturale de gândire critică.

IA poate duce la pierderea aptitudinilor mentale de bază

Deși IA poate ajuta la obținerea unui rezultat mai rapid și mai precis, aceasta poate duce la pierderea aptitudinilor mentale de bază. Studiile arată că atunci când oamenii folosesc IA pentru a rezolva probleme, există riscul să renunțe la procesul lor de raționare.

Cercetătorii Steven Shaw și Gideon Nave de la Wharton School numesc acest fenomen „renunțare cognitivă”, în care utilizatorii „cedează controlul cognitiv și adoptă judecata IA ca fiind a lor”.

Într-un studiu recent, cei doi au descoperit că, deși IA poate crește rata de succes cu 25% atunci când oferă răspunsuri corecte, în caz de erori, utilizatorii tind să adopte răspunsurile greșite fără să le verifice. Această tendință arată o încredere excesivă în tehnologie, ceea ce poate duce la o scădere a capacității de a gândi critic.

Cum să folosești IA fără să pierzi din capacitatea cognitivă

Experții atrag atenția asupra faptului că utilizarea IA ar trebui să fie gândită strategic.

„Poate să te facă grozav sau să distrugă totul”, spune Ethan Mollick, coautor al studiului de la Wharton.

Esențial este să înțelegem unde excelează IA și unde nu. Conform Washington Post, judecata umană este esențială pentru a decide când și cum să folosim tehnologia.

Eliminarea efortului mental prin utilizarea IA poate submina procesul de învățare, avertizează specialiștii

Un studiu pe 27.000 de elevi din China a arătat că performanțele la teste au scăzut atunci când aceștia au folosit IA pentru a-și termina rapid temele.

În schimb, elevii care și-au dedicat același timp temelor, chiar folosind IA, au avut pierderi minime de cunoștințe.

„Scopul nu ar trebui să fie utilizarea IA pentru a evita efortul cognitiv”, afirmă Judy Hanwen Shen de la Anthropic, compania din spatele chatbot-ului Claude.

„Ar trebui să folosim IA pentru a aprofunda acest efort”.

Majoritatea cercetătorilor evită să folosească IA pentru a genera idei sau pentru a scrie primele versiuni ale textelor. În schimb, aceștia o folosesc pentru a-și îmbunătăți lucrările deja existente, cerând modelelor să le testeze critic ideile sau să preia sarcini repetitive.

Pentru a evita pierderea capacităților cognitive, experții recomandă să utilizăm IA ca pe un partener de gândire critică, nu ca pe un substitut pentru propriile noastre procese mentale.

„Fără oportunități de a lucra independent, oamenii nu vor învăța niciodată de ce sunt capabili”, conchide Grace Liu de la Universitatea Carnegie Mellon.

Rezultate BAC 2026 – toate lucrările au fost corectate!

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