AUR rămâne primul partid, PNL înregistrează cea mai mare creștere

Potrivit autorilor sondajului, interesul românilor pentru politică și pentru alegeri a crescut, iar acest lucru a redus numărul alegătorilor nehotărâți și a favorizat în principal partidele mari.

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obține 36,4% din voturile exprimate, urmat de PNL cu 22,4%, PSD cu 17,9% și USR cu 10,5%. În continuare se situează UDMR cu 4,9%, SOS România cu 2,9%, SENS și PMP cu câte 1,3%, POT cu 1,9% și REPER cu 0,6%.

Peste jumătate dintre români nu susțin niciuna dintre propunerile de premier, iar 33,2% vor alegeri anticipate pentru a opri criza politică

Raportul precizează că procentele au fost calculate fără a include persoanele nehotărâte (16,4%) și pe cele care au declarat că nu ar vota sau nu au răspuns (14,8%).

Comparativ cu măsurătoarea din aprilie, PNL este formațiunea care înregistrează cea mai importantă creștere, de la 14,2% la 22,4%, în timp ce AUR urcă ușor, de la 35,8% la 36,4%. PSD crește de la 17,2% la 17,9%, iar USR scade de la 11,2% la 10,5%.

Criza politică a mobilizat electoratul

În concluziile raportului, Agenția de Rating Politic apreciază că perioada de instabilitate politică a avut un efect similar unei campanii electorale, crescând interesul publicului pentru politică: „Barometrul Poll/Int România, valul Iulie 2026, realizat de ARP, arată că scandalul politic din ultimele luni a ridicat interesul față de politică, la fel ca într-o scurtă campanie electorală”.

Autorii studiului mai arată că interesul crescut pentru alegeri i-a determinat pe mulți alegători indeciși să își formeze o opțiune, iar această mobilizare a avantajat în special partidele mari. Raportul mai subliniază că PNL este „câștigătorul net al ultimelor luni în intenția de vot”, în timp ce AUR își păstrează avantajul în fața partidelor tradiționale, iar PSD își conservă baza electorală. De asemenea, documentul arată că USR resimte presiunea pierderii unor alegători către PNL, pe fondul așa-numitului „efect Bolojan”.

George Simion conduce în clasamentul încrederii

La capitolul încredere în liderii politici, George Simion ocupă primul loc, cu 35%.

Pe următoarele poziții se află:

  • Ilie Bolojan – 29,5%;
  • Nicușor Dan – 24,2%;
  • Dominic Fritz – 20,1%;
  • Oana Gheorghiu – 17,7%;
  • Alexandru Rogobete – 15,1%;
  • Radu Miruță – 14,5%;
  • Sorin Grindeanu – 14,1%;
  • Petrișor Peiu – 12,7%.
Peste jumătate dintre români nu susțin niciuna dintre propunerile de premier, iar 33,2% vor alegeri anticipate pentru a opri criza politică

Comparativ cu luna aprilie, Ilie Bolojan înregistrează una dintre cele mai importante creșteri de încredere, de la 21,8% la 29,5%. George Simion urcă de la 31,3% la 35%, iar Dominic Fritz de la 13,4% la 20,1%. În schimb, nivelul de încredere al președintelui Nicușor Dan rămâne neschimbat, la 24,2%, la fel ca și cel al liderului PSD, Sorin Grindeanu, de 14,1%.

Cine este considerat responsabil pentru criza politică

Întrebați cine este principalul responsabil pentru criza politică prelungită din ultimele luni, 21,7% dintre respondenți au indicat PSD, în timp ce 21,4% consideră că toate partidele sunt vinovate în egală măsură.

Alți 15,7% îl indică pe premierul Ilie Bolojan, iar 14,8% pe președintele Nicușor Dan.

AUR este considerat responsabil de 4,4% dintre participanții la sondaj, PNL de 2,7%, iar USR de 1,5%.

Peste jumătate dintre români nu susțin niciuna dintre propunerile de premier, iar 33,2% vor alegeri anticipate pentru a opri criza politică

Cum este evaluat rolul președintelui Nicușor Dan

Referitor la modul în care președintele Nicușor Dan a gestionat perioada de criză politică, 33,7% dintre respondenți consideră că nu a avut un plan și doar a reacționat la evenimente.

Alți 19% apreciază că a fost mai degrabă neutru și a mediat între partide, în timp ce 14,3% cred că a favorizat PSD, iar 14,2% consideră că a favorizat PNL și pe Ilie Bolojan.

Restul respondenților nu au exprimat o opinie.

Românii nu susțin niciuna dintre variantele de premier

Mai mult de jumătate dintre respondenți, 56,1%, spun că niciunul dintre numele vehiculate pentru funcția de premier nu este potrivit pentru a conduce Guvernul.

Dintre variantele testate, Sorin Grindeanu este preferat de 11,5% dintre respondenți, Siegfried Mureșan de 8,7%, Adrian Veștea de 2,5%, iar Eugen Tomac de 1,5%.

Peste jumătate dintre români nu susțin niciuna dintre propunerile de premier, iar 33,2% vor alegeri anticipate pentru a opri criza politică

Alegerile anticipate, soluția preferată de cei mai mulți români

În ceea ce privește soluția pentru depășirea crizei politice, 33,2% dintre participanții la sondaj consideră că cea mai bună variantă o reprezintă organizarea de alegeri anticipate. Refacerea coaliției PSD-PNL-USR-UDMR este susținută de 11,4% dintre respondenți, iar 11,3% preferă un guvern tehnocrat.

Raportul mai arată că nu există o soluție care să domine opțiunile electoratului, cu excepția votanților AUR, care susțin într-o proporție semnificativ mai mare organizarea alegerilor anticipate.

Peste jumătate dintre români nu susțin niciuna dintre propunerile de premier, iar 33,2% vor alegeri anticipate pentru a opri criza politică

Interesul pentru vot a crescut

Studiul indică și o creștere a disponibilității românilor de a participa la următoarele alegeri parlamentare.

54,9% dintre respondenți au declarat că este foarte probabil să meargă la vot dacă alegerile ar avea loc duminica viitoare, față de 48% înregistrat în luna aprilie.

Autorii raportului apreciază că această evoluție este determinată de mobilizarea electoratului pe fondul crizei politice și de reducerea numărului alegătorilor indeciși.

Cum a fost realizat sondajul

Barometrul Poll/Int România, Valul iulie 2026, partea I, a fost realizat de Agenția de Rating Politic în perioada 30 iunie-3 iulie 2026, pe un eșantion de 1.774 de persoane cu vârsta de peste 18 ani.

Cercetarea a fost realizată prin interviuri administrate în sistem mixt – telefonic (CATI) și online (CAWI) –, iar eroarea statistică declarată este de ±2,8% la nivel național. Potrivit fișei tehnice, întrebările și indicatorii din raport aparțin Agenției de Rating Politic și nu au fost realizați la comanda unui client sau partener.

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