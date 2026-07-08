Discutăm prea puțin despre HPV și ajungem târziu la medicul ginecolog

Asist. Prof. Dr. Paul Stanciu: „Nu mai vorbim doar despre tratarea cancerului, ci și despre cum se simte pacienta după intervenție”

Cancerul de col uterin și alte tipuri de cancer ginecologic pot fi prevenite sau tratate cu rezultate foarte bune atunci când sunt diagnosticate precoce. Cu toate acestea, multe femei ajung la medic doar după apariția simptomelor, deși boala poate evolua ani întregi fără manifestări evidente.

În același timp, medicina a făcut progrese importante în ultimii ani. Screeningul și vaccinarea anti-HPV pot preveni apariția cancerului de col uterin, iar chirurgia robotică oferă pacientelor o alternativă modernă, minim invazivă, cu recuperare mai rapidă și rezultate oncologice sigure, în cazurile atent selectate.

HPV: infecția despre care vorbim prea puțin

Infecția cu HPV (virusul papiloma uman) este implicată în aproape toate cazurile de cancer de col uterin. Cu toate acestea, există încă numeroase mituri și informații greșite despre acest virus.

„HPV este extrem de frecvent și majoritatea persoanelor active sexual îl întâlnesc la un moment dat. Problema apare atunci când infecția persistă ani de zile fără depistare și monitorizare”, explică Asist. Prof. Dr. Paul Stanciu, medic specialist ginecolog, supraspecializat în chirurgie robotică și oncologică în cadrul Ponderas Academic Hospital.

Specialistul subliniază că infecția cu HPV nu înseamnă automat cancer și nici nu este un semn de promiscuitate. În cele mai multe cazuri, organismul elimină virusul spontan. Riscul apare atunci când infecția persistă și nu este identificată prin controale regulate.

Screeningul și vaccinarea pot preveni cancerul de col uterin

Una dintre cele mai periculoase concepții este aceea că lipsa simptomelor înseamnă lipsa bolii.

„Cancerul de col uterin nu apare brusc. Există ani întregi în care poate fi prevenit prin screening și depistat înainte de apariția simptomelor”, spune medicul.

Testarea HPV și testul Babeș-Papanicolau permit identificarea leziunilor precanceroase înainte ca acestea să evolueze către cancer.

„Cancerul de col uterin este unul dintre puținele tipuri de cancer pe care medicina modernă le poate preveni aproape complet”, subliniază Asist. Prof. Dr. Paul Stanciu.

Un rol esențial îl are și vaccinarea anti-HPV, una dintre cele mai importante măsuri de sănătate publică din ultimele decenii. Țările cu rate ridicate de vaccinare au raportat reduceri importante ale leziunilor precanceroase și ale cazurilor de cancer de col uterin.

Chirurgia robotică schimbă tratamentul cancerelor ginecologice

În ultimele decenii, chirurgia minim invazivă, în special cea robotică, a schimbat modul în care sunt tratate numeroase cancere ginecologice.

„Progresul real în oncologie nu este doar supraviețuirea mai bună, ci și calitatea vieții după tratament”, afirmă Asist. Prof. Dr. Paul Stanciu.

Chirurgia robotică este recomandată în special în cancerul de endometru, în forme atent selectate de cancer de col uterin și în anumite stadii ale cancerului ovarian.

Comparativ cu chirurgia clasică, această abordare oferă numeroase beneficii:

incizii mici și cicatrici minime;

durere postoperatorie redusă;

risc mai mic de complicații și infecții;

spitalizare de scurtă durată;

recuperare accelerată;

posibilitatea începerii mai rapide a tratamentelor oncologice complementare, atunci când sunt necesare.

„Tehnologia nu înlocuiește chirurgul, dar îi amplifică precizia”, explică specialistul.

Totuși, chirurgia robotică nu este indicată în toate cazurile. Atunci când boala este foarte avansată sau este necesară o chirurgie abdominală extinsă, intervenția deschisă rămâne cea mai sigură opțiune oncologică. Alegerea metodei de tratament este întotdeauna individualizată, în funcție de particularitățile fiecărei paciente.

În România, astfel de intervenții sunt disponibile în centre medicale specializate, precum Ponderas Academic Hospital, unde chirurgia robotică face parte dintr-o abordare modernă și multidisciplinară a tratamentului oncologic.

Mesajul specialistului: nu așteptați apariția simptomelor

Dincolo de tehnologiile moderne și tratamentele disponibile, prevenția rămâne cea mai eficientă armă împotriva cancerelor ginecologice.

„Nu așteptați apariția simptomelor. Astăzi avem tehnologii moderne, chirurgie minim invazivă, tratamente personalizate și rezultate oncologice mult mai bune decât în trecut. Însă succesul începe cu prezentarea la medic înainte de apariția simptomelor.”

Concluzia medicului este una simplă: prevenția și diagnosticul precoce rămân cele mai puternice forme de tratament.

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