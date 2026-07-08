Instituția a transmis miercuri, 8 iulie 2026, că aceste afirmații sunt complet false.

„În mediul online circulă o «ştire» potrivit căreia Autoritatea Vamală Română ar fi confiscat 75 kg de cocaină ambalată în pachete purtând fotografia preşedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski. Această informaţie este FALSĂ. Instituţia noastră nu a desfăşurat nicio astfel de acţiune şi nu a emis nicio comunicare pe acest subiect”, a subliniat AVR, într-un comunicat oficial.

Potrivit aceleiași surse, sigla Autorității Vamale Române a fost folosită în mod abuziv pe o „imagine falsificată” care circulă online.

Mai mult, a apărut și o captură de ecran contrafăcută, ce imită aspectul site-ului oficial al instituției, însoțită de un „comunicat” care nu a fost niciodată emis de AVR.

Reprezentanții instituției îi sfătuiesc pe cetățeni să fie precauți și să verifice informațiile doar din surse oficiale.

„Informaţiile despre activitatea instituţiei noastre le găsiţi exclusiv pe www.customs.ro şi pe conturile noastre oficiale de social media. Şi un gând sincer: dezinformarea nu ocoleşte pe nimeni, nici măcar instituţiile statului, aşa cum ne-am convins chiar noi zilele acestea. Într-o lume în care o siglă poate fi lipită pe orice imagine şi un site oficial poate fi «clonat» în câteva minute, cea mai bună protecţie rămâne un simplu obicei: înainte de a crede sau de a distribui, întrebaţi-vă «care este sursa?». Câteva secunde de verificare fac diferenţa între a fi informat şi a fi manipulat”, se arată în comunicat.

În acest context, Autoritatea Vamală Română îndeamnă oamenii să trateze cu scepticism informațiile neverificate, subliniind importanța accesării surselor de încredere pentru a evita dezinformarea.

„Câteva secunde de verificare fac diferenţa între a fi informat şi a fi manipulat”, au adăugat reprezentanții instituției.