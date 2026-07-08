Suspectul este vizat de un mandat european de arestare emis de autoritățile austriece pentru multiple infracțiuni legate de o schemă complexă de fraudă informatică.

Intervenția a fost coordonată de Serviciul Investigații Criminale, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului Rutier și Biroului Rutier Craiova.

Cum funcționa mecanismul de clonare în Austria

Conform Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, reținerea a avut loc în baza unor informații operative exploatate cu rapiditate.

„Ieri, 7 iulie, polițiștii specializați din cadrul Serviciului Investigații Criminale au desfășurat, în municipiul Craiova, o acțiune pe linia persoanelor urmărite în temeiul legii ori față de care au fost dispuse măsuri preventive”, a declarat IPJ Dolj.

Românul este suspectat că ar fi montat dispozitive de tip „skimming” pe carduri de alimentare cu carburant în Austria, cu scopul de a citi și clona datele acestora.

Ulterior, cardurile falsificate ar fi fost utilizate pentru achiziționarea ilegală de combustibil, generând un prejudiciu estimat la aproximativ 30.000 de euro.

În urma acestor fapte, autoritățile judiciare din Austria au emis un mandat european de arestare, solicitând extrădarea suspectului.

Românul urmărit internațional, prins la Craiova

Suspectul a fost reținut pentru 24 de ore, conform unei ordonanțe emise de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova.

Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Dolj și urmează să fie prezentat astăzi judecătorilor Curții de Apel Craiova. Instanța va decide confirmarea mandatului european și va iniția procedurile de extrădare către Austria.

„Față de acesta, autoritățile judiciare din Austria au emis mandat european de arestare în vederea extrădării, pentru comiterea pe teritoriul acestui stat a mai multor infracțiuni. Acesta este bănuit că ar fi montat dispozitive de citire a datelor informatice înscrise pe cardurile de alimentare cu carburant, iar ulterior ar fi contrafăcut (clonat) cardurile și le-ar fi folosit în cadrul unor operațiuni financiare frauduloase, prin alimentarea cu carburant, prejudiciu estimat fiind de aproximativ 30.000 de euro”, a precizat IPJ Dolj.

Autoritățile din România colaborează cu cele austriece pentru finalizarea procedurilor legale, urmând ca suspectul să fie predat justiției din Austria pentru continuarea cercetărilor.

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