„Da, e adevărat, mi-am luat amendă pentru că am blocat o doamnă, iar ea a chemat Poliţia că am blocat-o. N-am avut unde să parchez, eram cu copilul, m-am dus până în Obor, pentru că îi luasem fetiţei mele o brăţară de aur şi se rupsese. Şi cât am stat acolo, cam o jumătate de oră, cât să-i repare brăţărica, a venit Poliţia şi mi-a dat amendă. Şi două puncte de penalizare”, a spus Andreea Tonciu, pentru Click!

De când s-a căsătorit cu Daniel Niculescu, viața Andreei Tonciu s-a schimbat total. A devenit mamă și s-a retras din lumina reflectoarelor, după ce a declarat că soțul ei este foarte gelos. Se pare însă, că lucrurile s-au îndreptat în căsnicia lor.

