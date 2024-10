Andrei Coman este un cunoscut actor român de teatru şi film. Absolvent al U.N.A.T.C. în 2007, actorul s-a făcut remarcat în roluri de film precum „Transilvanian Ninja”, „Luca” sau „Curaj”, dar şi în serialul „Lia – Soţia soţului meu”, de la Antena 1.

Andrei Coman, primele declarații despre „Iubire cu parfum de lavandă”

Fire nonconformistă, pasionat de motociclete şi creator de bijuterii cu personalitate, Andrei Coman este un tip de-o sensibilitate profundă, contrar fizicului său. În „Iubire cu parfum de lavandă”, Andrei Coman va putea fi urmărit în rol de primar, de data aceasta: „Rolul meu este o surpriză, este o schimbare radicală față de rolurile de până acum.

Am fost surprins, emoționat și fericit atunci când am primit propunerea de a mă transforma în acest personaj. E un rol într-o direcție pe care nu am mai abordat-o până acum, dar care mi-a plăcut întotdeauna!

La filmări este ca-n filme, ca în acelea frumoase, unde totul merge bine, toată lumea este fericită și abia așteaptă sa primească și să aducă la viață un nou episod. Împreună cu echipa, am transformat un sat într-o poveste, un loc minunat în întâmplări pline de iubire și neașteptat, o călătorie pe care abia aștept să o trăim împreună! Sunt norocos și absolut încântat să pot face parte din acest superproiect! Ne revedem curând!”, a declarat Andrei, care, în serial, îi va da viață lui Puiu Toader.

Recomandări Cauzele unui fapt statistic înfiorător: 41% dintre tinerii români ar accepta dictatura. Sociolog: „Totul este deja luat de generațiile precedente”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Filmările pentru serialul original „Iubire cu parfum de lavandă”, realizate în paralel cu două echipe de producţie, sunt în plină desfăşurare într-un sat idilic de lângă Bucureşti.

Din distribuția serialului fac parte nume consacrate din teatru, film și televiziune: Michaela Prosan, Adi Nartea, Andreea Vasile, Bogdan Albulescu, Magda Catone, Gelu Niţu, Claudiu Istodor, Dani Chişu, Sara Ghimpu, Alexia Caras, Anca Florescu, Ciprian Teodorescu, Ella Prodan, Maria Ţăpuşă, Juno, Cătălin Gheorghe, Rădiţa Roşu, Eric Aradits, Liliana Hodorogea, Ana Turcu, Alina Florescu.

Povestea serialului „Iubire cu parfum de lavandă”

Ştefan Lungu (Adi Nartea), fost fotbalist la o echipă de top din Marea Britanie, obişnuit cu ritmul vieţii luxoase de la oraş, dar divorţat şi tată de copil adolescent, ajunge în satul idilic în care trăieşte Anda (Michaela Prosan), mamă singură, medic respectat în comunitatea în care viaţa are un alt ritm. Cei doi ajung să trăiască o iubire total neaşteptată.

Recomandări „Trebuie să desființăm regimul Putin și dictatura sa”. Fragmente exclusive din cartea „Patriot. Memorii” de Aleksei Navalnîi, care va apărea în România pe 22 octombrie (V)

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Secrete întunecate, gelozii, intrigi şi minciuni de tot felul le vor sta în cale la tot pasul până îşi vor găsi drumul unul către celălalt, într-un loc în care oamenii trăiesc şi iubesc după alte reguli. „Anda este o femeie puternică, independentă, o mamă grijulie, o leoaică gata oricând să lupte pentru teritoriul ei, care-şi trăieste viaţa departe de zgomotele marilor oraşe, într-un sat idilic, unde timpul capătă alte valenţe. Lumea îi este complet dată peste cap odată cu apariţia lui Ştefan.

Pe Anda mea o descopăr treptat, încercând să-i înţeleg din mers toate resorturile care o fac să funcţioneze ca om. Vine cu situaţii de viaţă şi experienţe diferite faţă de mine şi de alte personaje pe care le-am interpretat până acum. Abia aştept s-o cunoască şi telespectatorii, începând din 31 octombrie, în fiecare joi şi vineri, la Antena 1”, a declarat Michaela Prosan.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News