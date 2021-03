Cine este Andrei Roșu de la „Imperiul Leilor”. Concurentul a cântat în trupa „Gaz pe Foc”, alături de Lucian Viziru. „În urmă cu aproape 11 ani am decis să…”

Fost solist în trupa Gaz pe foc și sportiv, Andrei Roșu a intrat în Cartea Recordurilor în anul 2011, fiind primul om din lume care a alergat 7 maratoane și 7 ultramaratoane pe 7 continente.

Andrei Roșu (mijloc), Lucian Viziru (dreapta)

„În urmă cu aproape 11 ani am decis să îmi schimb viața, să mă reinventez, din dorința de a deveni un model real pentru copiii mei.

La vremea aceea aveam 20 de kilograme în plus, am început să fac sport, am fost mai atent la nutriție, tot de atunci am început să particip la concursuri pe care unii oameni le consideră extreme, dar care pentru mine sunt parte a normalității.

Am peste 50.000 km alergați, am ajuns în 70 de țări, am reușit să termin cele mai grele curse de maraton și ultratriatlon de pe planetă și am strâns peste 2 milioane de lei pentru cauzele sociale în care cred”, le va spune acesta investitorilor în ediția de miercuri seara.

Citeşte şi:

Când școlile şi afacerile rămân deschise, testarea masivă reduce infecția cu 50%. Prin lockdown, a scăzut cu 30%. Exemplele slovac și britanic

De ce vrea Sorin Cîmpeanu modificarea structurii anului școlar: „Dacă nu ar fi fost această variantă, ar fi fost destul de clară închiderea școlilor”

După cancere nediagnosticate, o altă scădere a avut loc pentru că oamenii au evitat spitalele în pandemie: cu 35% mai puțini pacienți descoperiți cu TBC

PARTENERI - GSP.RO Dialog halucinant! Zenga, insulte în față la TV: „Ești prost? Vrei să te dau în judecată?”

Playtech.ro Laurette, mesaje halucinante cu agresorul de la hotel. Informații noi, ce cadou a vrut mulatra

Observatornews.ro O nouă tulpină a coronavirusului, "dublu-mutantă", a fost descoperită în India

HOROSCOP Horoscop 24 martie 2021. Leii ar fi bine să nu cedeze așa de ușor și să se lase în voia pretențiilor

Știrileprotv.ro Polițiștii indieni au oprit pe aeroport doi bărbați, din cauza tunsorilor. Ce au descoperit apoi. FOTO

Telekomsport Gest necugetat la TV. O jurnalistă, lăsată goală şi atinsă de prezentator. Ce a urmat e revoltător: "Regret profund" FOTO

PUBLICITATE Care e cel mai periculos dușman al buzunarului tău. 3 lecții de gestionare a banilor (Publicitate)