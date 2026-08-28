Fostul concurent de la „Insula Iubirii” a afirmat că nu mai formează un cuplu cu fosta lui soție, Cristina Petre, dezvăluind totodată că a fost internat timp de 10 zile la Spitalul de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”.

„Am stat 10 zile acolo, sedat. Spre final mi-am dat seama că o să merg la doamna doctor și o să o întreb: «Ce probleme am eu? Pe ce bază am diagnosticele astea?». Mi-au pus diagnosticul de tulburare bipolară. Nu știu cum au ajuns la această concluzie, fiindcă ei mi-au pus diagnosticul ăsta din prima zi în care am ajuns acolo”, a spus Andrei Rotaru în podcastul de pe YouTube.

Andrei Rotaru la „Insula Iubirii: Reuniuni”Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 11

Bursucu’ a avut însă și o curiozitate legată de viața din prezent a fostului concurent de la „Insula Iubirii”. „Din ce trăiești, Andrei?”, a întrebat moderatorul.

„Astăzi? Dacă este o curiozitate pentru voi: eu am ajuns să trăiesc cu părinții! Pentru mine nu este o rușine. Trăiesc chiar foarte bine. Nu am încotro! Că aș fi ajuns în șanțul ăla, de fapt, de care spuneam eu înainte. Poate din cauza asta am și atras… Tot ce am avut a rămas acolo!

Deocamdată nu pot, nu am putut să mă angajez, fiindcă v-am spus: nu am fost într-o stare… Nu puteam nici măcar să exist. Părinții mei îmi dau îndeajuns cât să mă duc la sală, cât să beau o cafea, cât să merg la mare… Lucruri simple”, a afirmat Andrei Rotaru.

Iar Adrian Cristea a continuat: „Deci te ajută ai tăi? Nu e nimic greșit în povestea asta…”.

„Da, mă ajută ai mei. Și au spus că mă vor ajuta cât va fi nevoie. Sunt copilul lor și tocmai ei se bucură foarte mult că eu stau cu ei”, a răspuns fostul soț al Cristinei Petre.

„În momentul ăsta te-ai întors acasă în Brașov, la ai tăi?”, a mai întrebat Bursucu’, iar Andrei Rotaru a răspuns scurt: „Da”.

După ce a văzut podcastul în care a apărut Andrei Rotaru, luptătorul Cristian Mitrea a reacționat în mediul online și a lansat un atac dur la Bursucu’ (Adrian Cristea), afirmând că acesta a profitat de un om care se află într-o perioadă grea a vieții lui.

„Am făcut la viața mea bășcălie de oricine, indiferent de gen, culoare, statut… Am aruncat hate, am vorbit la nervi, am zis și am dres. Cred că am făcut și rău, dar vă asigur că nu gratuit. Ce vreau să spun e legat de podcastul cu Andrei de la Insulă. Bursucu’, staff, etc… Părerea mea umilă e că sunteți niște mizerii!
V-ați folosit de un om care se află într-o perioadă grea a vieții lui, într-un moment în care nici măcar el nu realizează câtă nevoie are de ajutor și cât de grav e. Probabil nu e capabil să ia decizii prea raționale. Nici nu știe că probabil ce are el are un nume. Că se poate pune diagnostic. Că e abuzator, manipulator, narcisic care pozează în victimă si cine mai știe că n-am pregătire în domeniu. Bănuiesc că nu poate cântări ce decizie îi face bine sau rău.

Anyways, știu exact cum e joaca în industrie. Știu exact ce, cum, de ce și toate răspunsurile… Totuși, cum am obișnuit de mic și sunt conștient că e o greșeală a mea, un defect major, eu judec prin filtrul meu. Nu m-aș fi folosit de un om care trece printr-un asemenea moment niciodată în 15 vieți! Repet: mizerii! Tonul și aroganța, cu totul cum se prezintă ca moderator, în fața unuia ca Andrei… scârbă! Mi-a părut că-l ia și de sus, îl și urechează. Mici mai sunteți”, a scris Cristi Mitrea pe pagina lui de Facebook.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Fosta soție a lui Mihai Neșu și-a refăcut viața și mare le-a fost mirarea multora să afle cine e bărbatul cunoscut, la brațul căreia stă acum. A fost deseori acuzată că l-a părăsit, dar declarațiile lui Neșu de acum au demontat totul
Viva.ro
Fosta soție a lui Mihai Neșu și-a refăcut viața și mare le-a fost mirarea multora să afle cine e bărbatul cunoscut, la brațul căreia stă acum. A fost deseori acuzată că l-a părăsit, dar declarațiile lui Neșu de acum au demontat totul
Cine este, de fapt, Anca Verma, cea mai bogată româncă din lume. A fost închisă pentru spălare de bani, mergea la "întâlniri romantice" cu soțul ei, în pușcărie, îmbrăcată în rochii de lux, iar în prezent locuiește într-un palat cu peste 100 de angajați
Unica.ro
Cine este, de fapt, Anca Verma, cea mai bogată româncă din lume. A fost închisă pentru spălare de bani, mergea la "întâlniri romantice" cu soțul ei, în pușcărie, îmbrăcată în rochii de lux, iar în prezent locuiește într-un palat cu peste 100 de angajați
Au spus "DA!" după 25 de ani de relație. Celebrul cuplu s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii intime care a avut loc recent. Foto
Elle.ro
Au spus "DA!" după 25 de ani de relație. Celebrul cuplu s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii intime care a avut loc recent. Foto
gsp
„Asta e lipsă de curaj!” » Decizia luată de Mihai Rotaru în cazul lui Filipe Coelho și primul nume mare care „bântuie” banca Craiovei
GSP.RO
„Asta e lipsă de curaj!” » Decizia luată de Mihai Rotaru în cazul lui Filipe Coelho și primul nume mare care „bântuie” banca Craiovei
„Frații Maserati”: Al Pacino, Anthony Hopkins, Jessica Alba și Andy Garcia, într-un film spectaculos despre producător auto
GSP.RO
„Frații Maserati”: Al Pacino, Anthony Hopkins, Jessica Alba și Andy Garcia, într-un film spectaculos despre producător auto
Parteneri
Mesajul sfâșietor al mamei care și-a îngropat copilul de 22 de ani! Ce au găsit bieții părinți în biletul de adio lăsat de fata lor. Soția fostului deputat Cazimir Ionescu a găsit puterea să publice o poză și un text tulburător
Libertateapentrufemei.ro
Mesajul sfâșietor al mamei care și-a îngropat copilul de 22 de ani! Ce au găsit bieții părinți în biletul de adio lăsat de fata lor. Soția fostului deputat Cazimir Ionescu a găsit puterea să publice o poză și un text tulburător
Vica Blochina, un nou atac dur la Victor Pițurcă: „Nu ne înțelegem la bani niciodată". Ce a dezvăluit Vica despre Edan și frații lui vitregi: "Copilul simte"
Avantaje.ro
Vica Blochina, un nou atac dur la Victor Pițurcă: „Nu ne înțelegem la bani niciodată". Ce a dezvăluit Vica despre Edan și frații lui vitregi: "Copilul simte"
10 vedete din România, zeci de poze și zero complexe. Cine a câștigat duelul costumelor de baie
Tvmania.ro
10 vedete din România, zeci de poze și zero complexe. Cine a câștigat duelul costumelor de baie

Știri România

Parteneri
Relațiile diplomatice cu Ungaria scârțâie: Péter Magyar s-a văzut cu toți omologii vecini importanți, mai puțin cu Bolojan. Problema diplomației românești, analizată de un expert
Adevarul.ro
Relațiile diplomatice cu Ungaria scârțâie: Péter Magyar s-a văzut cu toți omologii vecini importanți, mai puțin cu Bolojan. Problema diplomației românești, analizată de un expert
Mihai Rotaru a luat decizia în privința lui Filipe Coelho după eliminarea din Europa League. Exclusiv
Fanatik.ro
Mihai Rotaru a luat decizia în privința lui Filipe Coelho după eliminarea din Europa League. Exclusiv
Inflația din iulie 2026, la 8,2%, arată unde pierzi mai puțini bani
Financiarul.ro
Inflația din iulie 2026, la 8,2%, arată unde pierzi mai puțini bani
Parteneri
Andreea Antonescu face dezvăluiri surprinzătoare despre Andreea Bălan, după ce au rupt legătura. Ce a mărturisit artista: „De ceva timp…”
Elle.ro
Andreea Antonescu face dezvăluiri surprinzătoare despre Andreea Bălan, după ce au rupt legătura. Ce a mărturisit artista: „De ceva timp…”
Asta da veste mare în showbiz!! O să fie mămică pentru a 6-a oară, la 44 de ani!!
Unica.ro
Asta da veste mare în showbiz!! O să fie mămică pentru a 6-a oară, la 44 de ani!!
ULTIMA ORĂ în showbiz! După ce s-a vorbit muuuuult timp despre plecarea Irinei Rimes de la Vocea României, Horia Brenciu a dat-o de gol și a făcut anunțul: "Fata asta...”
Viva.ro
ULTIMA ORĂ în showbiz! După ce s-a vorbit muuuuult timp despre plecarea Irinei Rimes de la Vocea României, Horia Brenciu a dat-o de gol și a făcut anunțul: "Fata asta...”

Monden

Parteneri
10 vedete din România, zeci de poze și zero complexe. Cine a câștigat duelul costumelor de baie
TVMania.ro
10 vedete din România, zeci de poze și zero complexe. Cine a câștigat duelul costumelor de baie
Universitatea care oferă 2.300 de euro pe lună studenților ca să joace jocuri video. Cu o condiţie
ObservatorNews.ro
Universitatea care oferă 2.300 de euro pe lună studenților ca să joace jocuri video. Cu o condiţie
ULTIMA ORĂ! Nici nu a început emisiunea Furnicuțele cu Cătălin Măruță la cârmă, că deja are loc prima schimbare majoră! Chiar nimeni nu se aștepta la anunțul acesta
Libertateapentrufemei.ro
ULTIMA ORĂ! Nici nu a început emisiunea Furnicuțele cu Cătălin Măruță la cârmă, că deja are loc prima schimbare majoră! Chiar nimeni nu se aștepta la anunțul acesta
Parteneri
Cer intervenția UEFA: „Dați-i afară din toate competițiile!” » Scandal uriaș după meciul dramatic
GSP.ro
Cer intervenția UEFA: „Dați-i afară din toate competițiile!” » Scandal uriaș după meciul dramatic
Cum a reacționat iubita lui Haaland când l-a văzut cu noul look: „Doamneee!”
GSP.ro
Cum a reacționat iubita lui Haaland când l-a văzut cu noul look: „Doamneee!”
Parteneri
„Războiul nu a fost niciodată atât de aproape”. Germania își trimite militarii pe flancul estic al NATO
Mediafax.ro
„Războiul nu a fost niciodată atât de aproape”. Germania își trimite militarii pe flancul estic al NATO
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Destin frânt la doar 22 de ani! Cazimir Ionescu, prima reacție după ce fiica sa a fost găsită moartă: „Era în depresie”
Wowbiz.ro
Destin frânt la doar 22 de ani! Cazimir Ionescu, prima reacție după ce fiica sa a fost găsită moartă: „Era în depresie”
Promo
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Advertorial
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
Influencerul Andrei Bordeianu, implicat într-un accident grav în București. A ajuns de urgență la spital, după ce a fost rănit pe motocicletă
Wowbiz.ro
Influencerul Andrei Bordeianu, implicat într-un accident grav în București. A ajuns de urgență la spital, după ce a fost rănit pe motocicletă
Ultimele randuri scrise de fiica lui Cazimir Ionescu. Ce le spune parintilor...
Redactia.ro
Ultimele randuri scrise de fiica lui Cazimir Ionescu. Ce le spune parintilor...
Navă cu 12 oameni la bord, cuprinsă de foc în Marea Neagră. Nicușor Dan, primele declarații
KanalD.ro
Navă cu 12 oameni la bord, cuprinsă de foc în Marea Neagră. Nicușor Dan, primele declarații

Politic

Parteneri
Cum va arăta Palas în 2029: parc cu apă, magazine sub Esplanada Luceafărul și un atrium deschis spre Palatul Culturii
ZiaruldeIasi.ro
Cum va arăta Palas în 2029: parc cu apă, magazine sub Esplanada Luceafărul și un atrium deschis spre Palatul Culturii
Sorin Cârțu și Ion Geolgău, fără cuvinte după moartea lui Nae Ungureanu: „Sunt luat în șocuri de necazuri!” / „Mi-ați dat cu ceva în cap!”
Fanatik.ro
Sorin Cârțu și Ion Geolgău, fără cuvinte după moartea lui Nae Ungureanu: „Sunt luat în șocuri de necazuri!” / „Mi-ați dat cu ceva în cap!”
A fost prins „magicianul evadărilor”, care a reușit să scape din 4 închisori, inclusiv cu ajutorul unor cearșafuri înnodate (Video)
Spotmedia.ro
A fost prins „magicianul evadărilor”, care a reușit să scape din 4 închisori, inclusiv cu ajutorul unor cearșafuri înnodate (Video)