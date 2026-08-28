Fostul concurent de la „Insula Iubirii” a afirmat că nu mai formează un cuplu cu fosta lui soție, Cristina Petre, dezvăluind totodată că a fost internat timp de 10 zile la Spitalul de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”.

„Am stat 10 zile acolo, sedat. Spre final mi-am dat seama că o să merg la doamna doctor și o să o întreb: «Ce probleme am eu? Pe ce bază am diagnosticele astea?». Mi-au pus diagnosticul de tulburare bipolară. Nu știu cum au ajuns la această concluzie, fiindcă ei mi-au pus diagnosticul ăsta din prima zi în care am ajuns acolo”, a spus Andrei Rotaru în podcastul de pe YouTube.

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Bursucu’ a avut însă și o curiozitate legată de viața din prezent a fostului concurent de la „Insula Iubirii”. „Din ce trăiești, Andrei?”, a întrebat moderatorul.

„Astăzi? Dacă este o curiozitate pentru voi: eu am ajuns să trăiesc cu părinții! Pentru mine nu este o rușine. Trăiesc chiar foarte bine. Nu am încotro! Că aș fi ajuns în șanțul ăla, de fapt, de care spuneam eu înainte. Poate din cauza asta am și atras… Tot ce am avut a rămas acolo!

Deocamdată nu pot, nu am putut să mă angajez, fiindcă v-am spus: nu am fost într-o stare… Nu puteam nici măcar să exist. Părinții mei îmi dau îndeajuns cât să mă duc la sală, cât să beau o cafea, cât să merg la mare… Lucruri simple”, a afirmat Andrei Rotaru.

Iar Adrian Cristea a continuat: „Deci te ajută ai tăi? Nu e nimic greșit în povestea asta…”.

„Da, mă ajută ai mei. Și au spus că mă vor ajuta cât va fi nevoie. Sunt copilul lor și tocmai ei se bucură foarte mult că eu stau cu ei”, a răspuns fostul soț al Cristinei Petre.

„În momentul ăsta te-ai întors acasă în Brașov, la ai tăi?”, a mai întrebat Bursucu’, iar Andrei Rotaru a răspuns scurt: „Da”.

După ce a văzut podcastul în care a apărut Andrei Rotaru, luptătorul Cristian Mitrea a reacționat în mediul online și a lansat un atac dur la Bursucu’ (Adrian Cristea), afirmând că acesta a profitat de un om care se află într-o perioadă grea a vieții lui.

„Am făcut la viața mea bășcălie de oricine, indiferent de gen, culoare, statut… Am aruncat hate, am vorbit la nervi, am zis și am dres. Cred că am făcut și rău, dar vă asigur că nu gratuit. Ce vreau să spun e legat de podcastul cu Andrei de la Insulă. Bursucu’, staff, etc… Părerea mea umilă e că sunteți niște mizerii!

V-ați folosit de un om care se află într-o perioadă grea a vieții lui, într-un moment în care nici măcar el nu realizează câtă nevoie are de ajutor și cât de grav e. Probabil nu e capabil să ia decizii prea raționale. Nici nu știe că probabil ce are el are un nume. Că se poate pune diagnostic. Că e abuzator, manipulator, narcisic care pozează în victimă si cine mai știe că n-am pregătire în domeniu. Bănuiesc că nu poate cântări ce decizie îi face bine sau rău.

Anyways, știu exact cum e joaca în industrie. Știu exact ce, cum, de ce și toate răspunsurile… Totuși, cum am obișnuit de mic și sunt conștient că e o greșeală a mea, un defect major, eu judec prin filtrul meu. Nu m-aș fi folosit de un om care trece printr-un asemenea moment niciodată în 15 vieți! Repet: mizerii! Tonul și aroganța, cu totul cum se prezintă ca moderator, în fața unuia ca Andrei… scârbă! Mi-a părut că-l ia și de sus, îl și urechează. Mici mai sunteți”, a scris Cristi Mitrea pe pagina lui de Facebook.

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