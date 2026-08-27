Andrei Rotaru, cunoscut publicului după participarea la „Mireasă pentru fiul meu” și „Insula Iubirii”, a făcut noi declarații despre una dintre cele mai dificile perioade prin care spune că a trecut. Acesta a vorbit despre internarea sa la Spitalul Obregia din Capitală și despre diagnosticul pe care afirmă că l-a primit din partea medicilor.

Fostul concurent de la „Insula Iubirii” și Cristina Petre au avut o relație de 12 ani, însă s-au despărțit după o perioadă marcată de tensiuni. În urmă cu câteva luni, Cristina Petre a anunțat că Andrei Rotaru dispăruse, iar ulterior acesta a ajuns la Spitalul Obregia.

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Andrei Rotaru spune că a primit diagnosticul de tulburare bipolară

Recent, Andrei Rotaru a fost invitat într-un podcast, unde a vorbit despre cele 10 zile petrecute în spital. Acesta a declarat că a fost sedat și că, spre finalul internării, a vrut să afle în baza căror evaluări medicii au stabilit diagnosticul.

Fostul concurent de la „Insula Iubirii” susține că i s-a spus că suferă de tulburare bipolară, însă el afirmă că nu înțelege cum s-a ajuns la această concluzie.

„Am stat 10 zile acolo, sedat. Spre final, mi-am dat seama că o să merg la doamna doctor și o să o întreb: «Ce probleme am eu? Pe ce bază am diagnosticele astea?». Mi-au pus diagnosticul de tulburare bipolară. Nu știu cum au ajuns la această concluzie, fiindcă ei mi-au pus diagnosticul ăsta din prima zi în care am ajuns acolo”, a declarat Andrei Rotaru, în cadrul podcastului lui Bursucu.

Cum a ajuns Andrei Rotaru la Spitalul Obregia

Internarea lui Andrei Rotaru a avut loc în contextul unui episod despre care fosta sa parteneră, Cristina Petre, a vorbit public. Aceasta susținea la acel moment că, după ce l-a dat dispărut, Andrei Rotaru ar fi fost găsit de autorități și ar fi devenit agitat.

Potrivit declarațiilor făcute anterior de Cristina Petre, a fost solicitată intervenția unui echipaj de ambulanță, iar fostul concurent de la „Insula Iubirii” a fost dus ulterior la Spitalul Obregia din București. Andrei Rotaru a oferit acum propria versiune asupra momentului în care a fost preluat și transportat la spital.

„După trei zile m-am trezit în scaun cu rotile”

În cadrul aceluiași podcast, Andrei Rotaru a făcut acuzații grave cu privire la modul în care spune că a fost tratat. Acesta susține că a fost imobilizat, încătușat și sedat, iar după mai multe zile petrecute în spital spune că nu mai știa cine este.

El a povestit că experiența l-a marcat profund și a declarat că nu își dorește ca alte persoane să treacă printr-o situație similară.

„M-au strangulat, mi-au pus cătușele și m-au băgat în salvare. Fără discuții. Toți stăteau afară, atât de mult m-au ajutat… Am țipat să mă ajute și pe mine cineva. M-au sedat și după trei zile m-am trezit în scaun cu rotile. Nu mai știam cine sunt. Trebuia să mănânc la o masă cu cineva. Era o cană de tablă, o felie de pâine și o măslină. Traumă mai mare de atât nu se poate. După care, luat, dus în cameră și aruncat cu oameni care aveau nevoie. Și stai Andrei închis acolo. Fă un duș cu apă gheață și aruncă cearșaful pe tine. Vin medicii și te întreabă dacă ești bine, după ce te-au sedat trei zile. Nu vreți să trăiți așa ceva”, a mai spus fostul concurent de la „Insula Iubirii”.

Andrei Rotaru susține că perioada petrecută la Spitalul Obregia a fost una extrem de dificilă pentru el. Acesta afirmă că a fost sedat pe durata internării și că ar fi fost nevoit să împartă camera cu alți pacienți, o experiență pe care o descrie drept traumatizantă.

De asemenea, fostul concurent a spus că a fost nemulțumit de modul în care i-a fost stabilit diagnosticul, susținând că, din punctul său de vedere, acesta i-ar fi fost pus chiar din prima zi de internare.

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