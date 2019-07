Luni, 15 iulie 2019, 09:17

După o pauză de aproape două luni, Andrei Ștefănescu s-a întors alături de colegele lui, la cârma emisiunii matinale de la Antena Stars. În toată perioada cât a lipsit, acesta a filmat pentru un alt show tv.

„Am mai slăbit, da, am mai slăbit, sunt bronzat. Am luat lecţii de dans. Mă bucur că v-am găsit la fel. L-am găsit pe Berry la fel, nu vorbeşte. A fost greu la nea Mărin, greu la , greu acasă, greu la muncă, norocul meu că am venit aici. Le-am ţinut succes celor dinaintea mea. Am mai aruncat şi eu câte un ochi din când în când. Am simţit durere, mare de tot, dar faptul că eu le-am ţinut noroc m-a motivat aşa. M-am întors, ştiam c-o să vă fie dor de mine”, a spus Andrei Ştefănescu la Star Matinal, potrivit Spynews.

Citeşte şi: