Motivul pentru care Andrei Ștefănescu nu a apărut în niciun film al lui Liviu Vârciu: „Roluri posibile și imposibile”

Cele două celebrități au fost văzute în această primăvară în emisiunea „Poftiți pe la noi”, acolo unde sunt ajutoarele lui nea Mărin (Marin Barbu). Și de multe ori primesc pedepse de la acesta!

Într-un dialog pe care Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu l-au purtat cu Libertatea ne-au dezvălui cum se înțeleg ei în afara camerelor de filmat.

„Andrei Ștefănescu a devenit în timp unul dintre cei mai buni prieteni ai mei. Este singurul om cu care nu m-am certat nici măcar o dată. Îl iubesc și îl voi iubi toată viața mea”, a spus Liviu Vârciu în exclusivitate pentru Libertatea.

Iar Andrei Ștefănescu l-a completat: „Mă înțeleg foarte bine cu Liviu Vârciu! «Poftiți pe la noi» este o emisiune reală, e reality show, doar că acolo ne mai și jucăm. În viața personală, eu și Liviu Vârciu ne vedem des. Vine la mine, merg și eu la el, ne mai intersectăm la școala copiilor, prezentăm evenimente împreună… Suntem des împreună!”.

Ținând cont că prietenia dintre ei este una foarte strânsă, am vrut să aflăm de la Andrei Ștefănescu de ce nu a apărut până acum în niciun film făcut de Liviu Vârciu.

„Liviu Vârciu m-a invitat în toate filmele lui, dar am zis că nu e momentul meu. Nu mă atrage atât de tare ideea de a juca în filme. Poate și pentru că i-am văzut deja cam pe toți în toate rolurile posibile și imposibile, și parcă simt o reținere. Sunt convins că, dacă aș juca, aș face treabă bună. Eu și Liviu avem o chimie naturală, replicile dintre noi, puse într-un film, ar fi deliciul publicului.

Sincer, nu am simțit nevoia să mă implic în proiecte de film. Am fost solicitat și de alți producători, nu doar de Liviu Vârciu. Dar timpul meu e extrem de limitat. O filmare presupune să lipsesc câteva zile de acasă, iar eu am emisiune zilnică și alte proiecte în București. Așa că momentan, nu! Dar… cine știe, poate în viitor”, a afirmat Andrei Ștefănescu în exclusivitate pentru Libertatea.

