De Denisa Macovei,

Pentru că în toată perioada asta a mers în continuare pe platoul de filmare, Andrei Ștefănescu a încercat pe cât de mult a putut să-și protejeze familia, astfel că și-a văzut părinții mai mult prin intermediul videoconferințelor. De pe 15 mai, are de gând să meargă să-i viziteze, dar să facă și lucrurile care i-au lipsit până acum.

„Mi-e dor să văd oamenii fericiți din nou, să merg la fotbal, mi-e dor să mă întâlnesc cu prietenii, să mai ieșim la o terasă, mi-e dor de foarte multe lucruri, mi-am dat seama că îmi lipsesc foarte multe lucruri pe care le făceam înainte. Primul lucru, voi merge să îmi văd părinții, deși am mers și în perioada asta, însă am fost extrem de precaut. Mi-e dor de o vizită relaxantă. Mi-e dor de naționala Artiștilor, a doua mea familie, vreau să merg la film, am multe pe listă”, a declarat pentru Libertatea Andrei Ștefănescu.