Anna Lesko, aproape goală pe Instagram. Cum arată artista în vârstă de 42 de ani

Fosta concurentă de la „Ferma” are un stil de viață sănătos, face sport și este foarte atentă la aspectul său fizic. În urmă cu ceva timp, aceasta a dezvăluit cum se menține în formă.

„Eu nu am fost niciodată grasă sau mai plinuță. Nici când am fost însărcinată. Cel mai mult cred că am oscilat cu un kilogram, maximum două, dar care nici nu se observă.

Am aceleași haine de acum o mie de ani. Poate mi s-a modificat un pic corpul după naștere. Am observat că anumite rochii îmi vin acum fixe la torace, dar atât.

Poate și pentru că eu nu mănânc carbohidrați în mod excesiv. Nu sunt genul de femeie care să mănânce zilnic pâine, paste sau pizza. Mănânc paste o dată la ceva timp.

În rest, mănânc doar ce gătesc eu. Mă bazez foarte mult pe legume. Singurele dăți când nu mai țin cont sunt atunci când am pofte de ceva anume, dar după revin la stilul meu alimentar.

Am norocul că, și dacă pun două kilograme, le pun uniform”, a declarat Anna Lesko pentru Viva.

