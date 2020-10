Anna Lesko se menține în formă de ani buni, iar acum dezvăluie secretul ei. Artista nu s-a îngrășat nici măcar în perioada sarcinii

Anna Lesko nu s-a îngrășat nici măcar pe perioada în care a fost însărcinată. Mulți se întreabă cum reușește să-și mențină silueta.

„Eu nu am fost niciodată grasă sau mai plinuță. Nici când am fost însărcinată. Cel mai mult cred că am oscilat cu un kilogram, maximum două, dar care nici nu se observă. Am aceleași haine de acum o mie de ani. Poate mi s-a modificat un pic corpul după naștere.

Am observat că anumite rochii îmi vin acum fixe la torace, dar atât. Poate și pentru că eu nu mănânc carbohidrați în mod excesiv. Nu sunt genul de femeie care să mănânce zilnic pâine, paste sau pizza. Mănânc paste o dată la ceva timp.

În rest, mănânc doar ce gătesc eu. Mă bazez foarte mult pe legume. Singurele dăți când nu mai țin cont sunt atunci când am pofte de ceva anume, dar după revin la stilul meu alimentar. Am norocul că, și dacă pun două kilograme, le pun uniform”, a declarat Anna Lesko pentru VIVA!

