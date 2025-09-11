Legătura Annei Wintour cu filmul „Diavolul se îmbracă de la Prada”

Anna Wintour este o figură emblematică a modei, fiind redactor-șef al revistei Vogue SUA timp de aproape 40 de ani. Ea a fost inspirația din spatele personajului Miranda Priestly din filmul „Diavolul se îmbracă de la Prada” (2006).

Filmul este o adaptare a romanului omonim scris de Lauren Weisberger, inspirat de experiențele sale ca asistentă a Annei Wintour.

Miranda Priestly, interpretată de Meryl Streep, este o redactoare de modă extrem de exigentă și influentă, reflectând în spiritul ei imaginea și stilul lui Anna Wintour, filmul contribuind la conturarea legendei sale ca editor de modă. De asemenea, în urma interpretării acestui personaj, actrița Meryl Streep a obținut una dintre numeroasele sale nominalizări la Oscar.

A descris filmul ca fiind unul „distractiv” și „amuzant”

Anna Wintour a vorbit, recent, despre filmul de succes, din 2006, „Diavolul se îmbracă în Prada”, potrivit CNN.

În trecut, Wintour părea reticentă să discute despre acest lucru. Însă în cadrul unei apariții recente în podcastul „The New Yorker Radio Hour”, ea a glumit cu gazda David Remnick, spunând că „a mers la premieră îmbrăcată în Prada, fără să aibă nici cea mai mică idee despre ce va fi filmul”.

„În primul rând, a fost Meryl Streep, ceea ce a fost fantastic”, a spus Anna Wintour. „Apoi m-am dus să văd filmul și mi s-a părut foarte distractiv. A fost foarte amuzant”, a adăugat ea.

Anna Wintour spune despre film că a fost „o încercare corectă”.

„În final, filmul era plin de umor, de spirit și o avea pe Meryl Streep”, a spus Anna Wintour. „Adică, era Emily Blunt (care a interpretat-o pe asistenta senior Emily Charlton în film). Toți erau uimitori. Și, în final, mi s-a părut că era o încercare corectă”.

De asemenea, în 2009, ea a precizat într-un interviu că filmul era „ficțiune” și a subliniat că „așa cum spune editorul meu în film, nu sunt întotdeauna caldă și drăgălașă”. „Ce mi-a plăcut la film este că a arătat cu adevărat toată munca grea care stă în spatele realizării revistei”, a recunoscut ea la momentul respectiv.

Amintim că a doua parte a filmului „Diavolul se îmbracă de la Prada” va fi lansată în cinematografe pe 1 mai 2026. Filmările pentru continuarea filmului au început în iunie 2025. Noul film o va readuce pe Meryl Streep, alături de Anne Hathaway, Emily Blunt și Stanley Tucci.

Cine este succesoarea celebrei Anna Wintour la revista Vogue

Vogue a numit-o pe Chloe Malle, fiica actriței Candice Bergen și a regizorului Louis Malle, în funcția de nouă directoare de conținut editorial, înlocuind-o pe celebra Anna Wintour, care s-a retras după 37 de ani la conducerea revistei.

În vârstă de 39 de ani, Malle a fost anterior editor la Vogue.com și gazda podcastului The Run-Through with Vogue. Numirea sa a venit chiar înainte de Săptămâna Modei de la New York (11-16 septembrie) și a marcat o schimbare majoră, având în vedere că mandatul de aproape patru decenii al lui Wintour a redefinit atât Vogue, cât și întreaga industrie a publicațiilor de modă.

Deși renunță la funcția de redactor-șef, Anna Wintour va rămâne director global de conținut la Condé Nast și director editorial global al Vogue.