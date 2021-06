Antonia, dezamăgită de Mario Fresh și Lino Golden. „Ei nu mai există pentru noi”

„Ce veche e treaba asta [conflictul]. Nu e nimic. A murit treaba. I-am susținut foarte mult.

A fost o perioadă când am fost foarte dezamăgită. Am trecut peste. Am învățat să nu mă mai gândesc la asta.

Ne-au arătat fețele lor, atât. Nimic mai mult. Nu prea am comentat pe treaba asta nici eu, nici Alex. Ei nu mai există pentru noi”, a spus artista, potrivit A1.

„Eu și Antonia am văzut în ei ambiție, talent și ne-am dorit ca acești copii să reușească. (…). Le-am oferit exact ce-mi doream pentru mine în copilărie, sprijin, susținere.

(…) Faima și succesul au, din păcate, puterea de a-ți influența caracterul”, mărturisea Alex Velea pe YouTube, în octombrie 2020.

Citeşte şi:

Orban și Cîțu au semnat și i-au dat lui Adrian Ionel 1,1 miliarde de lei la Unifarm printr-o OUG nesemnată de ministrul Sănătății, ministerul proprietar al companiei, și de cel al Justiției!

Cum explică Ministerul Muncii obiecțiile la directiva europeană care ar putea crește salariul minim pentru două milioane de români

De ce nu trebuie să facem diferențe de gen atunci când le cumpărăm copiilor jucării

PARTENERI - GSP.RO Dragomir, milionar din pensie. Ce sumă uriașă ia de la stat fostul președinte LPF: 3 pensii cumulate!

Playtech.ro BOMBĂ! Cine era amanta afaceristului ucis din Arad. Femeia a recunoscut tot

Observatornews.ro Florin şi surioara lui mai mică, Maria, au dispărut de aseară în Mehadia, Caraş Severin. Sute de oameni îi caută pe cei doi fraţi

HOROSCOP Horoscop 3 iunie 2021. Berbecii pot avea impresia că s-au blocat într-un punct din care nu mai pot ieși

Știrileprotv.ro Țara din Europa care le-a interzis cetățenilor să mai treacă granița. Nu mai au voie să meargă în străinătate

Telekomsport În 2010 era o bombă-sexy şi era super cunoscută. FOTO | Cum arată acum, la 36 de ani. O mai recunoşti?

PUBLICITATE Ai un minut să vorbim despre sănătate? (PUBLICITATE)