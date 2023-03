Antonia joacă în satira polițistă alături de Matei Dima, Vlad Brumaru și Mugur Mihăescu. Iubita lui Alex Velea a primit pentru prima dată un rol principal și joacă rolul lui Oli, o tânără polițistă care s-a săturat de misoginismul din România.

Cântăreața a mărturisit că nu își va lăsa copiii să vadă prea curând filmul în care joacă, pentru că sunt scene de violență, dar și limbaj licențios. „Alex a văzut filmul. I-a plăcut foarte mult și abia așteaptă să vadă filmul din nou. Copiilor nu pot să le arăt și dacă le arăt, le arăt așa pe sărite.”

Antonia recunoaște că i-a fost destul de greu să joace acest rol, însă s-a descurcat foarte bine până la urmă. În film, cântăreața are scene în care se luptă cu Elena Chiriac, fosta concurentă de la Survivor România.

„A fost o provocare, mi-a fost greu, pentru că în primul rând nu am mai jucat atât de mult într-un film, dar Vlad Brumaru și Alex Bogdan mi-au făcut experiența foarte ușoară. Nu foarte, exagerez, mai ușoară. Ei sunt ca frații mei. Mi-a fost greu să fac scenele de bătaie, pentru că nu m-am luptat niciodată, mai ales să mă prefac, dar cred că mi-a ieșit bine, sper. Mi-a fost greu să fiu actriță, dar m-am bucurat. Inițial am avut emoții, mă gândeam dacă să accept sau nu și mă bucur foarte mult că am acceptat, căci mi-a plăcut foarte mult. Momentan nu mai am niciun plan. Mă focusez pe ‘Haita de acțiune’ și să vedem în viitor ce ne așteaptă”, a mărturisit Antonia, la WOWnews.

Elena Chiriac s-a accidentat în timpul filmărilor, chiar atunci când filma pentru scena de bătaie cu Antonia. Alex Delea a crezut că fosta lui colegă de la Survivor România se preface.

„Elena Chiriac s-a lovit la mână în bătaia cu Antonia și eu credeam că face parte din film, din coregrafie. Și m-am dus la ea… S-a întâmplat în bătaia de la Nuba, pe care o s-o vedeți în film… M-am dus la ea și i-am dat peste mână crezând că ea nu s-a lovit.

Ea, de fapt, chiar s-a lovit la mână și eu credeam că glumește și am lovit-o și mai tare. Am zis: «Aoleo, nu mi-am dat seama». A fost foarte funny momentul, mă rog, pentru ea nu a fost funny deloc”, a mărturisit Alex Delea, pentru fanatik.ro.

Despre filmul „Haita de acțiune”

„Haita de acțiune” este o satiră polițistă văzută prin ochii lui Aurel (Vlad Brumaru), un polițist de etnie romă aflat în prima lui zi de serviciu. El își dorește să fie un cetățean model și un polițist corect, dar cariera lui este pusă în pericol înainte să înceapă, din cauza prietenului său, Denze (Matei Dima). Acesta îl recrutează în operațiunea lui nu prea secretă „Haita de acțiune”. Denzel este polițist la rutieră, dar el se visează în filmele americane și își dorește să rezolve cazuri complexe. Pentru că a început să caute unde nu trebuie, Denzel și colegii lui de acțiune ajung într-un impas. Filmul durează 99 de minute.

