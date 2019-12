Pe lângă Antonio Banderas (foto), în categoria ”cel mai bun actor” au mai fost nominalizaţi actorii: Jean Dujardin (”An Officer and a Spy”), Pierfrancesco Favino (”The Traitor”), Levan Gelbakhiani (”And Then We Danced”), Alexander Scheer (”Gundermann”) şi Ingvar E. Sigurdsson (”A White, White Day’).

„Pedro Almodovar este un miracol care a venit în viaţa mea. Mulţumesc tuturor, sunt foarte recunoscător”, a declarat Antonio Banderas într-o intervenţie video după anunţarea câştigătorului.

În pelicula ”Pain and Glory”, Banderas joacă rolul unui cineast ajuns într-o perioadă dificilă a vieţii sale, izolat, cufundat în depresie şi afectat de diverse suferinţe fizice, incapabil să continue să filmeze, care îşi rememorează trecutul.

Olivia Colman a obținut titlul de ”cea mai bună actriță” avându-le drept contracandidate pe Trine Dyrholm (”Queen of Hearts”), Noemie Merlant & Adele Haenel (”Portrait of a Lady on Fire”), Viktoria Miroshnichenko (”Beanpole”) şi Helena Zengel (”System Crasher’).

Comedia istorică „The Favourite” prezintă manevrele de culise întreprinse de două verişoare care concurează pentru favorurile reginei Anne a Marii Britanii la începutul secolului al XVIII-lea. Din distribuţia filmului mai fac parte actriţele Emma Stone şi Rachel Weisz.

Fondată în 1988, Academia Europeană de Film reuneşte peste 3.600 de profesionişti din industria cinematografică şi are drept scop promovarea filmului european. Galele EFA sunt organizate la fiecare doi ani în capitala Germaniei, iar în restul anilor în diverse oraşe europene.

