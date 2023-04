Invitată în emisiunea „Cafea cu visuri”, moderată de prezentatoarea Oana Andoni, Adela Popescu a făcut o serie de dezvăluiri atât din carieră, cât și din viața personală. Deși are o familie mare alături de Radu Vâlcan, prezentatoarea a recunoscut că au discutat despre al patrulea copil.

Adela Popescu: „Dacă am ști sigur 100% că al patrulea e fetiță”

„Am avut o singură discuție pe tema asta, dar a trecut repede. Întrebarea a fost pusă așa: Dacă am ști sigur 100% că al patrulea e fetiță, ne-am băga? Am avut așa, trei secunde, și am zis NU. Și el, „Nu, nu, uită discuția asta””, a povestit Adela Popescu în podcastul Oanei Andoni.

Vedeta a făcut mărturisiri și despre viața cu trei copii, cum reușește să se organizeze. „De la doi la trei, deși emoțional, este cel mai ușor. Pentru că știi toate etapele, nu te mai surprinde nimic, știi diversificarea, nu te mai panichezi, le cam știi.

Mă refer acum din punct de vedere al organizării, din punct de vedere financiar. De la doi la trei trebuie să schimbi mașina. Nu există nicio mașină normală care să acomodeze trei copii mici. Pentru că trei copii mici înseamnă că trebuie să aibă scaune cu isofix și oricum nu pot călători singuri pe bancheta din spate și tu cu soțul la cafea, în față. Îți trebuie un însoțitor. Și ai o mașină cu șapte locuri, să zicem, normală.

Recomandări Efectele incompetenței din România văzute împreună cu Diaspora: cum atrage Vestul forța de muncă pe care România o neglijează. Exemplul danez

Tu nu ai acces la scaunele din spate. Și atunci trebuie să îți iei un van. Și îți iei un van. Și unul dintre părinți va merge cu van-ul prin oraș, cum sunt eu de exemplu, zici că sunt cu rulota, cu duba, mă plimb prin oraș. Sexy, frumos, când caut parcare, deranj mare de tot. Se schimbă totul”, a precizat Adela Popescu, conform unica.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Cum a fost copilăria Adelei Popescu

Prezentatoarea a copilărit la Șușani. Încă de mică și-a dorit să fie pe sticlă, să fie cântăreață, actriță. „Eu de mică am știut că vreau să fac asta. Mi-a fost foarte clar, alor mei le-a fost foarte clar. Desigur că am trecut prin etapa în care am vrut să mă fac medic, dar era așa o glumă.

La mine a fost foarte clar ce vreau să fac, s-a simțit de la început. Organizam copiii, scene, spectacole, bilete vândute. Îi căram pe ai mei pe la toate festivalurile din țară”, a povestit Adela Popescu.

Recomandări Încă o problemă pe piața de asigurări. Fondul de Garantare nu plătește complet despăgubirile stabilite de instanțe. „Ce țară este aceea care nu plătește o hotărâre definitivă din justiție?” Premierul Ciucă, șocat și el

Pentru a se face remarcată, vedeta ajunsese să umble pe la ușile unor vedete pentru a se face remarcată în industria de divertisment. „Descoperisem niște adrese ale unor vedete. Pe la ușa lor eram. Singură mă duceam. Mama rușinată, eu nu, că vreau să mă audă cum cânt. Eu aveam impresia despre mine că eu, dacă o să mă audă Mihai Constantinescu cum cânt, o să leșine. (Încrederea) a fost totul la mine”, a mai spus ea.

Și a continuat: „Am avut o voce bună, dar nu ceva ieșit din comun, frumușică eram, dar nu ceva ieșit din comun. Deșteaptă eram, dar nu ceva ieșit din comun. Drive-ul meu a fost dintr-o încredere pe care ai mei mi-au transmis-o. Maică-mea, când se uita la mine când cântam, îi lăcrima ochișorul. Eu știam că dacă mă duc în fața unui artist și o să deschid gura, o să zică: măi fată, dar tu unde ai stat ascunsă?”.

GSP.RO „Mori, mă!”, a strigat o femeie către fiul Lorenei Balaci, chiar în fața ei. Ce a urmat a fost șocant

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Sărăcia i-a împins la divorț pe soții Dinu și Deea Maxer? Lidia Fecioru face afirmații dure EXCLUSIV

Viva.ro Ce pensie încasează lunar Monica Tatoiu. Ultimul ei salariu a fost de 10.000 de euro, pe cartea de muncă

Observatornews.ro Fraţii Tate au ieşit din închisoare, în aplauzele fanilor veniţi să-şi vadă idolii fără cătuşe. Ce au declarat milionarii la ieşirea din arest

Știrileprotv.ro Povestea cutremurătoare a românului care a stat opt ani într-o închisoare din China. „În doi ani nu am văzut lumina soarelui”

FANATIK.RO Ce au găsit doi bărbați pe un câmp din județul Alba. Nu le-a venit să creadă, au anunțat imediat autoritățile

Orangesport.ro Ce a păţit gimnasta minune a României. Scandal uriaş în sportul românesc

Unica.ro 'Nu-mi mai doresc să trăiesc asta! Sunt ok, nu vă faceți griji pentru mine'. Delia, anunț surprinzător

HOROSCOP Horoscop 1 aprilie 2023. Berbecii au în față o zi plină de provocări, dar nu provocări frumoase, ci provocări ce trebuie privite cu prudență

PUBLICITATE Află ce înseamnă moda circulară și cum poate deveni un mod de viață