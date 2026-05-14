Este vorba despre sisteme de stocare a energiei electrice și pachetele PPC Solar Upgrade, destinate consumatorilor casnici și businessurilor, iar aceste sisteme de stocare pot scădea factura la energie cu până la 135 de lei, se arată în comunicatul remis presei.

PPC vinde, în rate, baterii de stocare a energiei pentru consumatori casnici și businessuri

Noile sisteme de stocare sunt compatibile cu invertoare Huawei și Deye și sunt disponibile în trei variante, cu capacități de 5 kWh, 10 kWh și 15 kWh.

Acestea pot fi cumpărate începând de la 299 de lei pe lună, suma fiind inclusă direct pe factura de energie, în până la 36 de rate fără dobândă sau comisioane.

Instalarea, punerea în funcțiune și suportul pentru documentația necesară obținerii certificatului de racordare sunt incluse în preț.

„Investiția într-un sistem fotovoltaic este primul pas în tranziția energetică în care clientul joacă un rol activ, dar fără stocare și utilizare inteligentă a producției sunt ratate multe dintre avantaje. Sistemele de stocare și pachetele PPC Solar Upgrade vin să închidă acest cerc, astfel încât energia produsă independent rămâne în controlul clientului, iar facturile scad. Am structurat aceste soluții astfel încât accesul să fie facil, cu plata în tranșe egale direct pe factura de energie și instalarea inclusă în preț. Este o direcție în care vom continua să investim, pentru ca beneficiile energiei fotovoltaice să fie valorificate sustenabil”, a declarat Ionuț Dună, director general PPC Energie.

PPC Solar Upgrade, pentru prosumatorii cu sisteme fotovoltaice care nu au baterii

PPC Solar Upgrade se adresează românilor care dețin deja instalații fotovoltaice non-hibride, care nu suportă stocarea energiei, dar doresc să își sporească independența energetică.

Pachetele includ invertoare Deye și între 1 și 3 acumulatori, în funcție de configurație, și costă începând de la 599 de lei pe lună.

Plata se face tot în cel mult 36 de rate egale, fără comisioane, direct pe factura de energie, iar costul include și instalarea, mai precizează compania.

Cu cât scade factura la lumină, atunci când crește autoconsumul

Ambele soluții sunt concepute pentru a crește autoconsumul, a reduce factura de energie și a spori independența energetică.

Potrivit companiei, clienții care optează pentru un sistem de stocare pot economisi lunar până la 135 de lei, în funcție de dimensiunea sistemului, prețul energiei și comportamentul de consum.

PPC Energie are aproximativ 3 milioane de clienți din întreaga țară, printr-o rețea de 80 de magazine.