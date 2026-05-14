Această schimbare vine după ce, anul trecut, numărul turiștilor care au folosit voucherele a scăzut dramatic.

Conform lui Alexandru Bothăzan, consultant în turism, „Putem să zicem că scăderea a fost cu 70%, comparând cu anii trecuți”, a declarat Alexandru Bothăzan, consultant în turism, pentru Știrile PRO TV.

Mulți beneficiari au fost descurajați de cerința de a contribui cu 800 de lei din propriul buzunar, pe lângă suma similară oferită de stat, și de obligativitatea semnării unei declarații pe proprie răspundere.

„Alți colegi nici nu le-au mai luat pentru că era suma prea mică și nu-și aveau rostul, preferă să facă concediile în străinătate”, a declarat o turistă.

Administratorii de hoteluri de pe litoral au resimțit direct efectele schimbărilor din 2025.

„Îmi spuneau că, decât să pună o diferență, mai bine nu mai vin la mare sau nu se mai duc la munte”. a explicat Lacme Bolat. Oana Olteanu, un alt administrator de hotel, a adăugat: „Mulți ne-au anunțat că au renunțat, că era prea greoi sistemul, procedura”.

În 2026, însă, eliminarea birocrației și a contribuției suplimentare ar putea schimba situația.

„Se pot da acești 800 de lei fără să mai justifici niciun leu în plus. Birocrația îi făcea pe mulți să nu mai acceseze tichetele de vacanță”, a explicat Cristian Bărhălescu, președintele ANAT.

Măsura este văzută ca un stimulent pentru turismul intern. Nicolae Bucovală, reprezentant al FPTR, a confirmat că reacțiile au fost pozitive: „Reacția a fost imediată în piață, pentru că oamenii aveau 800 de lei, avea și soțul, deci 1.600 de lei în familie, și pot veni pe litoralul Mării Negre”.

Pe lângă creșterea rezervărilor, măsura are și alte beneficii. Gabriel Roșca, reprezentantul unui hotel, a subliniat: „Vorbim să diminuăm turismul la negru, să avem turism curat. S-au autorizat foarte multe pensiuni cu această măsură și a adus un venit extraordinar statului”.