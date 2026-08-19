Vedeta se bucură de o binemeritată vacanță și își petrece timpul într-o croazieră în Grecia, de unde a transmis un mesaj direct despre tranziția prin care trece.

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Alexandru Constantin a făcut o paralelă între presiunea emisiunilor transmise în direct și momentele de liniște necesare pentru a lua decizii importante. El a subliniat că munca într-o televiziune de știri impune un nivel ridicat de energie, dar a punctat că perioadele de deconectare sunt esențiale pentru orice profesionist.

Alexandru Constantin: „Trebuie mai întâi să ai grijă de tine”

Liniștea din mijlocul mării i-a oferit spațiul necesar pentru a-și reevalua prioritățile.

„În televiziune, ritmul live te învață că dacă nu ești în priză, pierzi momentul. Dar pe mare, înveți exact contrariul: că cele mai bune decizii și idei mari nu vin din agitație, ci din momentele în care ai curajul să pui pauză și să îți asculți gândurile. Să știi când să te oprești ca să te poți reîncărca nu este egoism, ci respect față de profesia ta și față de oamenii care te urmăresc. Ca să fii un Super Om în fața celorlalți, trebuie mai întâi să ai grijă de tine”, a explicat Alexandru Constantin.

Încheierea contractului cu postul de știri nu reprezintă un pas definitiv departe de domeniul media. Fostul prezentator de la România TV a oferit asigurări că această etapă este doar una de tranziție.

Prezentatorul a lăsat să se înțeleagă că săptămânile de vară vor fi dedicate relaxării, însă din toamnă va reveni în atenția publicului cu noi proiecte.

„Îmi iau doza de energie direct de la soare, pentru că liniștea de acum este doar pregătirea pentru dinamica ce va urma din toamnă”, a adăugat el.