„Constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a arestului la domiciliu dispuse faţă de inculpatul P. H. Menţine măsura preventivă a arestului la domiciliu luată faţă de inculpatul Potra Horaţiu până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 60 de zile”, a decis CAB.

La termenul trecut, Potra contestase măsura preventivă şi spera să obţină plasarea sub control judiciar.

În 6 august, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins contestaţiile inculpaţilor făcute în cameră preliminară, astfel că procesul pe fond la CAB poate începe, a relatat news.ro.

Cum a ajuns Horațiu Potra în atenția autorităților

Pe 8 decembrie 2024, la două zile după ce CCR a anulat primul tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024 câștigat surprinzător de Călin Georgescu, Horaţiu Potra a fost oprit de polițiști în trafic în comuna Măneşti, judeţul Prahova. În maşina Mercedes, condusă de Andrei Florin Lup și în care pasager era Horațiu Potra, a fost găsit un arsenal de război cu care venea spre București.

La sfârșitul lunii februarie 2025, anchetatorii au făcut percheziții în Sibiu, Mureș, Timiș, Ilfov și Cluj, în dosarul legat de finanțarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu, și au găsit un nou arsenal militar: zeci de grenade defensive și ofensive, un lansator de grenadă, zeci de pistoale și pistoale-mitralieră, o pușcă-mitralieră, sute de cartușe și materiale explozive. Procurorii au spus atunci că șeful grupării de mercenari din Congo și mercenarii voiau să se infiltreze în protestele organizate în București imediat după anularea alegerilor pentru a crea haos.

Pe 28 februarie 2025, Înalta Curte a decis arestul preventiv pentru oamenii din cercul lui Călin Georgescu, inclusiv mercenarul Potra, în dosarul privind acțiuni contra ordinii constituționale. Pentru că Potra nu a fost găsit, a fost emis mandat de arestare în lipsă. Numai că, după 6 luni, mercenarii lui Potra au fost puși în libertate chiar la cererea procurorilor care ceruseră arestul preventiv.

Pe 16 septembrie 2025, Călin Georgescu a fost trimis în judecată în acest dosar, pentru complicitate la tentativă de acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false, alături de Horațiu Potra. Rechizitoriul procurorilor de la Parchetul General, consultat de Libertatea, descria mecanismul prin care rețeaua pusă la punct de Horațiu Potra și Călin Georgescu a lucrat pentru „răsturnarea ordinii constituționale” și „punând în pericol siguranța națională”, conform anchetatorilor.

Între timp, spre finalul lunii septembrie 2025, Horațiu Potra a fost prins pe teritoriul Emiratelor Arabe Unite, mai precis la Dubai și a fost adus în România în noiembrie 2025, după care a fost încarcerat.

Pe 17 iunie 2026, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis că Horaţiu Potra poate fi eliberat din arestul preventiv și plasat în arest la domiciliu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Breaking în politică! În sfârșit, după 3 luni și 20 de zile de la demiterea lui Bolojan a venit anunțul oficial direct de la biroul lui Nicușor Dan! Toți românii așteptau vestea, iar Sorin Grindeanu tocmai a confirmat totul: "În clipa de față...”
Viva.ro
Breaking în politică! În sfârșit, după 3 luni și 20 de zile de la demiterea lui Bolojan a venit anunțul oficial direct de la biroul lui Nicușor Dan! Toți românii așteptau vestea, iar Sorin Grindeanu tocmai a confirmat totul: "În clipa de față...”
Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV
Unica.ro
Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV
Au spus "DA!" după 25 de ani de relație. Celebrul cuplu s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii intime care a avut loc recent. Foto
Elle.ro
Au spus "DA!" după 25 de ani de relație. Celebrul cuplu s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii intime care a avut loc recent. Foto
gsp
Scăpat din calvarul de la CFR Cluj, fotbalistul s-a fotografiat alături de iubita celebră » A participat și la Survivor România
GSP.RO
Scăpat din calvarul de la CFR Cluj, fotbalistul s-a fotografiat alături de iubita celebră » A participat și la Survivor România
Detalii tulburătoare aflate la autopsia baschetbalistului Brandon Clarke
GSP.RO
Detalii tulburătoare aflate la autopsia baschetbalistului Brandon Clarke
Parteneri
Ultima oră! Cutremur pe piața media din România! Unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori TV de la noi își ia adio: „A fost un drum lung și frumos…”
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Cutremur pe piața media din România! Unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori TV de la noi își ia adio: „A fost un drum lung și frumos…”
Dieta Regelui! La 77 de ani și în plină luptă cu boala agresivă, Regele Charles are o alimentație ieșită din comun. Ce mănâncă într-o zi obișnuită și pe ce NU pune deloc gura? Nutriționistul a analizat dieta sa
Avantaje.ro
Dieta Regelui! La 77 de ani și în plină luptă cu boala agresivă, Regele Charles are o alimentație ieșită din comun. Ce mănâncă într-o zi obișnuită și pe ce NU pune deloc gura? Nutriționistul a analizat dieta sa
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
Tvmania.ro
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa

Știri România

Parteneri
După scandalul merdenelei, o nouă controversă la Mița Biciclista: celebrele decorațiuni de pe clădire au fost date jos după sesizări la Poliția Locală
Adevarul.ro
După scandalul merdenelei, o nouă controversă la Mița Biciclista: celebrele decorațiuni de pe clădire au fost date jos după sesizări la Poliția Locală
Presiune pe Daniel Bîrligea la Frosinone! Dezastru pentru atacanții români în Serie A după plecarea lui Adi Mutu
Fanatik.ro
Presiune pe Daniel Bîrligea la Frosinone! Dezastru pentru atacanții români în Serie A după plecarea lui Adi Mutu
770 de milioane de euro din PNRR, în pericol de a fi blocate. Modificările la legea ANI îl vizează direct pe Dominic Fritz
Financiarul.ro
770 de milioane de euro din PNRR, în pericol de a fi blocate. Modificările la legea ANI îl vizează direct pe Dominic Fritz
Parteneri
Andreea Antonescu face dezvăluiri surprinzătoare despre Andreea Bălan, după ce au rupt legătura. Ce a mărturisit artista: „De ceva timp…”
Elle.ro
Andreea Antonescu face dezvăluiri surprinzătoare despre Andreea Bălan, după ce au rupt legătura. Ce a mărturisit artista: „De ceva timp…”
Asta da veste mare în showbiz!! O să fie mămică pentru a 6-a oară, la 44 de ani!!
Unica.ro
Asta da veste mare în showbiz!! O să fie mămică pentru a 6-a oară, la 44 de ani!!
ULTIMA ORĂ în showbiz! După ce s-a vorbit muuuuult timp despre plecarea Irinei Rimes de la Vocea României, Horia Brenciu a dat-o de gol și a făcut anunțul: "Fata asta...”
Viva.ro
ULTIMA ORĂ în showbiz! După ce s-a vorbit muuuuult timp despre plecarea Irinei Rimes de la Vocea României, Horia Brenciu a dat-o de gol și a făcut anunțul: "Fata asta...”

Monden

Parteneri
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
TVMania.ro
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
Comuna care oferă terenuri gratuite românilor care se mută în zonă. Cine are prioritate
ObservatorNews.ro
Comuna care oferă terenuri gratuite românilor care se mută în zonă. Cine are prioritate
Gata, nu se mai ascund! E cuplul momentului în România și toată lumea e cu ochii pe ei! ❤️ Ea, o mămică WOW, el – vedetă TV, amândoi au trecut prin despărțiri dureroase, dar acum se vindecă unul pe celălalt!
Libertateapentrufemei.ro
Gata, nu se mai ascund! E cuplul momentului în România și toată lumea e cu ochii pe ei! ❤️ Ea, o mămică WOW, el – vedetă TV, amândoi au trecut prin despărțiri dureroase, dar acum se vindecă unul pe celălalt!
Parteneri
Șomer de 4 luni, Chiricheș a anunțat ce vrea să facă. Studiază în Italia, la celebra școală de la Coverciano
GSP.ro
Șomer de 4 luni, Chiricheș a anunțat ce vrea să facă. Studiază în Italia, la celebra școală de la Coverciano
Rusoaica Maria Sharapova, imagini needitate din vacanță! A ales destinația favorită a românilor
GSP.ro
Rusoaica Maria Sharapova, imagini needitate din vacanță! A ales destinația favorită a românilor
Parteneri
Nu le mai scoate din priză! Aparatele care te pot costa mai scump dacă le deconectezi
Mediafax.ro
Nu le mai scoate din priză! Aparatele care te pot costa mai scump dacă le deconectezi
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Influencerul Andrei Bordeianu, implicat într-un accident grav în București. A ajuns de urgență la spital, după ce a fost rănit pe motocicletă
Wowbiz.ro
Influencerul Andrei Bordeianu, implicat într-un accident grav în București. A ajuns de urgență la spital, după ce a fost rănit pe motocicletă
Promo
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Advertorial
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
EXCLUSIV | Cine suportă costurile tratamentului Alinei Pușcău din America. Dan Alexa, dezvăluiri despre starea modelului: „Costă undeva la jumătate de milion. Situația e gravă”
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Cine suportă costurile tratamentului Alinei Pușcău din America. Dan Alexa, dezvăluiri despre starea modelului: „Costă undeva la jumătate de milion. Situația e gravă”
Cutremur în PSD! Un nume greu rupe rândurile și face acuzații dure la adresa partidului: „Se iau o mulțime de decizii greșite, împotriva românilor!” A renunțat la toate funcțiile de conducere
Redactia.ro
Cutremur în PSD! Un nume greu rupe rândurile și face acuzații dure la adresa partidului: „Se iau o mulțime de decizii greșite, împotriva românilor!” A renunțat la toate funcțiile de conducere
Un autobuz cu 40 de pasageri și un camion s-au ciocnit în Timișoara. Mai multe echipaje au fost mobilizate la fața locului
KanalD.ro
Un autobuz cu 40 de pasageri și un camion s-au ciocnit în Timișoara. Mai multe echipaje au fost mobilizate la fața locului

Politic

Parteneri
EXCLUSIV | Mărturie cutremurătoare a unei mame din Iași: copilul ei de 11 ani a fost bătut până aproape de moarte de concubin. „Îi spunea că, dacă nu tace, pe mine o să mă omoare”
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | Mărturie cutremurătoare a unei mame din Iași: copilul ei de 11 ani a fost bătut până aproape de moarte de concubin. „Îi spunea că, dacă nu tace, pe mine o să mă omoare”
Istvan Kovacs, în centrul unui scandal uriaș după meciul arbitrat în Champions League! „Dacă nu eram o echipă din Israel, nu făcea asta”
Fanatik.ro
Istvan Kovacs, în centrul unui scandal uriaș după meciul arbitrat în Champions League! „Dacă nu eram o echipă din Israel, nu făcea asta”
Cel mai simpatic cadou pentru Zelenski: Fostul campion american la box Terence Crawford i-a dăruit un pui de pitbull, cu un nume și o poveste speciale (Video)
Spotmedia.ro
Cel mai simpatic cadou pentru Zelenski: Fostul campion american la box Terence Crawford i-a dăruit un pui de pitbull, cu un nume și o poveste speciale (Video)