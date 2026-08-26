Cod galben de furtuni miercuri, 26 august

ANM a emis un cod galben valabil miercuri, 26 august, între orele 10.00 și 23.00. Sunt vizate cea mai mare parte a zonei montane, precum și estul și sud-estul Transilvaniei. Meteorologii anunță perioade cu instabilitate atmosferică, ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului.

Sursă foto: ANM

Izolat vor fi și vijelii, iar vântul va avea rafale de 50-70 km/h. Este posibilă și grindină de mici și medii dimensiuni, cu diametrul de 1-3 centimetri.

Cantitățile de apă pot deveni importante într-un timp foarte scurt. ANM avertizează că, în intervale de una până la trei ore sau prin acumulare, vor cădea 15-20 l/mp. Pe arii restrânse, cantitățile de apă pot depăși 30-40 l/mp. Meteorologii precizează că manifestări de instabilitate atmosferică sunt posibile, pe suprafețe restrânse, și în restul țării. Harta emisă miercuri de ANM arată că avertizarea acoperă în special zonele montane din centrul și nordul țării, dar și estul și sud-estul Transilvaniei.

O nouă avertizare cod galben intră în vigoare joi

Furtunile nu se opresc miercuri. ANM a emis o a doua atenționare cod galben, valabilă joi, 27 august, între orele 12.00 și 23.00. De această dată sunt vizate estul și sud-estul Transilvaniei, nordul Munteniei, sud-vestul Moldovei și, local, Carpații Meridionali și Orientali.

Sursă foto: ANM

Și în aceste regiuni sunt așteptate ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Izolat se pot produce vijelii cu rafale de 50-70 km/h. Meteorologii anunță și grindină de mici dimensiuni, de 1-2 centimetri.

Cantitățile de apă vor fi de 15-20 l/mp în intervale scurte de una până la trei ore sau prin acumulare. Pe arii restrânse se pot depăși din nou 30-40 l/mp. ANM precizează că fenomene specifice instabilității atmosferice pot apărea, pe suprafețe restrânse, și în celelalte regiuni ale țării.

În funcție de evoluția și intensitatea furtunilor, meteorologii pot actualiza avertizările și pot emite mesaje de tip nowcasting pentru fenomene severe imediate.

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