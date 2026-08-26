Cum se formează o eclipsă de Lună Plină

O eclipsă de Lună apare numai la Lună Plină, atunci când Pământul ajunge între Soare și Lună. Planeta noastră blochează o parte din lumina Soarelui, iar umbra Pământului este proiectată asupra suprafeței Lunii. Atunci când Luna pătrunde doar parțial în umbra propriu-zisă a Pământului, fenomenul este clasificat drept eclipsă parțială.

Eclipsa din 28 august este una foarte profundă: la momentul maximului, aproximativ 93% din diametrul Lunii va fi acoperit de umbra Pământului. Pentru observatori, Luna poate căpăta o nuanță roșiatică, deoarece o parte din lumina solară este filtrată de atmosfera terestră.

Unde poate fi văzută eclipsa din 28 august

Fenomenul va fi vizibil din zone întinse ale Europei, Africii, celor două Americi și vestului Asiei. În România, eclipsa poate fi observată în dimineața zilei de 28 august, dar cu foarte puțin timp înainte ca Luna să apună.

În București, eclipsa începe prin faza de penumbră la aproximativ 4:23, iar faza parțială începe în jurul orei 5:33. Luna va apune în timpul desfășurării fenomenului, astfel că pentru România momentul cel mai spectaculos va fi foarte aproape de orizont, înainte de răsăritul Soarelui.

Pentru a observa cât mai bine eclipsa, este recomandată alegerea unui loc cu orizont vestic cât mai liber. Spre deosebire de o eclipsă de Soare, eclipsa de Lună poate fi privită cu ochiul liber, fără ochelari speciali.

Ce înseamnă eclipsa de Lună în Pești

În astrologie, Luna este asociată cu emoțiile, nevoile sufletești, memoria și felul în care procesăm experiențele. Iar Peștii sunt considerați un semn al sensibilității, intuiției, imaginației și încheierilor.

Eclipsa din 28 august este un moment de închidere a unor capitole vechi și de conștientizare a lecțiilor trecutului. Eclipsa îi îndeamnă pe oameni să încetinească, să privească mai atent la propriul parcurs și să observe încotro vor să se îndrepte.

Peștii sunt considerați una dintre zodiile cele mai puternic influențate de fenomen. Această eclipsă este importantă pentru nativii Pești deoarece este ultima eclipsă de Lună care are loc în zodia Pești până spre finalul anului 2043. Zodiile Gemeni, Fecioară și Săgetător sunt, de asemenea, indicate printre zodiile care resimt mai puternic această perioadă.

Mesajul eclipsei: nu mai încerca să alergi după ceea ce ai lăsat în urmă

Una dintre temele centrale ale acestei eclipse este acceptarea trecutului. Potrivit interpretării astrologice, perioada poate aduce momente de revelație, în care anumite întâmplări mai vechi capătă, în sfârșit, un sens. Eclipsa îi îndeamnă pe nativi să distingă între ceea ce își doresc și ceea ce le face cu adevărat bine. Nu orice oportunitate trebuie urmărită și nu orice dorință trebuie transformată imediat în obiectiv. Uneori, liniștea și stabilitatea aflate deja în viața noastră sunt mai importante decât următoarea mare provocare.

Un alt mesaj este legat de răbdare. Influența astrală este descrisă ca o invitație de a avea încredere în propriul drum chiar și atunci când lucrurile par instabile sau evoluează diferit de planul inițial. Pentru următoarele șase luni, accentul cade pe desprindere, vindecare și construirea unui viitor mai apropiat de ceea ce simțim cu adevărat.

Eclipsa și sănătatea zodiilor

Din perspectivă astrologică, eclipsa de Lună poate fi privită ca un moment în care organismul și psihicul cer mai multă atenție. Trebuie să punem accent pe nevoia de odihnă, retragere din agitație, autocunoaștere și renunțarea la obiceiuri care nu mai susțin starea de bine.

Nativii care reușesc să se desprindă de cotidian, de grijile zilnice, de presiunea programului de muncă și de obligațiile de zi cu zi vor avea cel mai mult de câștigat. În preajma eclipsei, cu cinci zile înainte și după data de 28 august, cu cât ne ocupăm mai mult de liniștea și armonia noastră interioară, cu atât beneficiile pe care le primim vor fi întreite. Cu alte cuvinte, cine își ia concediu în preajma eclipsei, se va odihni pe deplin și va recupera de trei ori mai multă energie decât într-un concediu obișnuit.

Pentru Pești, zodia cea mai intens influențată de eclipsa de Lună, mesajul este chiar formulat în jurul ideii de a înțelege mai bine ce are nevoie corpul și de a renunța la tiparele care nu mai contribuie la bunăstare. Este perioada perfectă să renunțe la vicii și mici plăceri vinovate, dar care au consecințe severe asupra sănătății.

Pentru toate zodiile, perioada poate fi folosită simbolic pentru mai mult somn, reducerea suprasolicitării, pauze de la agitația digitală și o atenție mai mare acordată propriilor nevoi.

Ce aduce eclipsa de Lună din 28 august pentru fiecare zodie

Eclipsa de Lună din 28 august nu trebuie privită doar ca un fenomen spectaculos pe cer, ci și ca un reper simbolic pentru schimbare. În interpretarea astrologică, ea invită la meditație, introspecție și acceptarea trecutului, pentru ca următorul capitol să poată fi construit cu mai multă claritate.

Pentru toate zodiile, mesajul ei este unul puternic: nu trebuie să alergi după ceea ce te îndepărtează de tine. Uneori, adevărata schimbare începe în momentul în care accepți că un capitol s-a încheiat și găsești curajul să mergi mai departe.

Berbec

Pentru tine, eclipsa pune accentul pe odihnă, retragere și vindecarea unor răni vechi. Ai nevoie să închei anumite capitole înainte de a începe altele. În următoarele luni, intuiția și timpul petrecut cu tine însăți pot deveni cele mai bune surse de claritate. În plus, este perioada perfectă să îți consolidezi rezistența organismului prin diete alimentare bogate în fructe.

Taur

Eclipsa îți luminează cercul de prieteni și planurile de viitor. Poți descoperi cine îți este cu adevărat alături și cine nu mai are loc în povestea ta. Este un moment bun să-ți reevaluezi obiectivele și să alegi oamenii care îți oferă sprijin real.

Gemeni

Cariera și imaginea publică intră într-o etapă de transformare. Poți simți nevoia să spui ceva important, să-ți faci vocea auzită sau să ceri ceea ce meriți profesional. Totuși, înainte de o decizie majoră, lasă intuiția să completeze logica. Uneori, intuiția este mai puternică decât rațiunea.

Rac

Eclipsa te ajută să renunți la convingeri care te-au ținut pe loc. Poate apărea dorința de a călători, de a învăța ceva nou sau de a privi viața dintr-o perspectivă diferită. Este momentul să ai mai multă încredere în tine și în propriile alegeri și să pleci la drum lung.

Leu

Pentru tine începe o perioadă de introspecție profundă, mai ales în privința banilor, intimității și relațiilor în care există dependențe emoționale sau materiale. Eclipsa de Lună din data de 28 august te ajută să vezi ce trebuie schimbat. Următoarele luni pot aduce o versiune mai matură și mai sigură pe tine.

Fecioară

Eclipsa se află în semnul opus ție și pune relațiile în centrul atenției. Poți avea discuții importante despre angajamente, viitor și nevoile fiecăruia. Nu te teme să spui ce simți, dar fă-o cu răbdare și empatie. Claritatea vine atunci când renunți la rigiditate și ideile tale fixe.

Balanță

Pentru tine, mesajul eclipsei este strâns legat de sănătate, rutină și echilibrul dintre muncă și viața personală. Este momentul să elimini obiceiurile care te epuizează și să-ți faci ordine în program. Chiar și schimbările mici pot avea un efect important asupra stării tale de bine.

Scorpion

Eclipsa îți reactivează zona iubirii, a creativității și a bucuriilor personale. După o perioadă în care ai pus prea mult accent pe obligații, ai nevoie să-ți amintești ce te face fericit. În dragoste, sinceritatea și iubirea de sine devin mai importante decât teama de a pierde pe cineva, care, poate, nu merită tot ce îi dai.

Săgetător

Casa, familia și siguranța emoțională sunt temele principale pentru tine. Eclipsa din Pești te determină să te întrebi dacă drumul pe care îl urmezi îți aparține cu adevărat sau dacă ai preluat visurile altora. Ai nevoie de un spațiu în care să te simți în siguranță și să-ți asculți propriile dorințe.

Capricorn

Comunicarea devine esențială. Ai multe idei, mesaje și lucruri neterminate care cer atenție, iar una dintre ele se poate transforma într-o oportunitate importantă. Pune-ți gândurile în ordine, notează ceea ce îți trece prin minte și nu lăsa o conversație importantă pe mai târziu.

Vărsător

Eclipsa îți atrage atenția asupra banilor și a felului în care îți construiești siguranța materială. Poate fi momentul potrivit să-ți reorganizezi bugetul, să reduci datoriile sau să investești mai responsabil. Lecția principală este să-ți recunoști valoarea și să construiești pe termen lung. Este momentul bun să cumperi o casă.

Pești

Tu ești în centrul acestei eclipse, iar perioada poate avea un puternic caracter de bilanț și transformare. Poți simți că o versiune mai veche a ta se încheie și că trebuie să faci loc unei persoane mai autentice. Ascultă-ți intuiția, ai grijă de corp și renunță la obiceiurile care nu te mai reprezintă.

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