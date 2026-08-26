„E fals cǎ România avea de ales între 770 de milioane de euro și stingerea luminii democratice – la Legea ANI retroactivǎ cu suprapedeapsǎ politicǎ mǎ refer. Legea trebuia respinsǎ și adoptatǎ una nouǎ, curǎțatǎ de tendințe dictatoriale nedemocratice, aşa cum a fost depusǎ de USR. Dar PNL şi UDMR au închis ochii folosindu-se de un pretext convenabil lor. De la ceilalți nu aveam pretenții. Istoria va consemna cine a apăsat butonul”, a transmis Seidler pe Facebook.

Senatul a adoptat miercuri, 26 august, în calitate de for decizional, cu 106 voturi pentru şi 19 contra, Legea ANI modificată pentru a respecta deciziile CCR, însă a păstrat amendamentul PSD, contestat de USR, prin care Dominic Fritz își poate pierde mandatul de primar în Timișoara. Legea merge acum la Nicușor Dan pentru promulgare.

Premierul demis și președintele PNL, Ilie Bolojan, a explicat că decizia ca partidul să voteze practic împotriva lui Fritz nu a fost ușoară: „Votul în privința legii ANI a fost unul greu pentru PNL, pentru că o prevedere care schimbă regulile în timpul jocului este profund imorală și incorectă, indiferent prin ce artificii juridice ar fi explicată. Dar, pentru premierul României și pentru PNL, partidul cu o răspundere majoră în guvernare, miza unei decizii se raportează în primul rând la România, iar principiul suprem este apărarea interesului țării”.

Dominic Fritz, aproape să își piardă mandatul de primar în Timișoara după decizia CCR. A avertizat că va merge la CEDO

CCR, condusă de Simina Tănăsescu, s-a pronunțat luni 17 august, pe noua Lege a integrității (ANI), adoptată recent de Parlament. Cea mai controversată prevedere, atacată la CCR de PNL și USR, era aceea că aleșii aflați în funcție își pierd mandatul în 30 de zile dacă au o decizie definitivă de incompatibilitate sau conflict de interese, chiar dacă aceasta este anterioară noii legi. În această situație este Dominic Fritz. Iar CCR a decis că amendamentul PSD, care îl vizează inclusiv pe Fritz, este constituțional.

În urma deciziei CCR, Dominic Fritz își poate pierde mandatul de primar al Timișoarei. Asta pentru că în iunie a pierdut definitiv procesul cu ANI, iar Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit atunci că Fritz este în conflict de interese.

Totul depinde acum de președintele Nicușor Dan, care are două posibilități: fie promulgă legea, fie o retrimite Parlamentului pentru modificări. Foarte important, șeful statului a spus pe 18 august că „s-a întâmplat sǎ îmi mențin opinia și dupǎ alte motivări ale Curții”, adică a lăsat de înțeles că nu este de acord cu decizia CCR.

Decizia Curții Constituționale a venit la trei zile după discuția separată dintre președinta CCR, Simina Tănăsescu, și premierul demis, Ilie Bolojan, în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean, fără ca această întâlnire să fi fost anunțată public.

În replică, Fritz a anunțat că va merge la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) pentru a-și căuta dreptatea.

Dominic Fritz este primar în Timișoara după alegerile locale din septembrie 2020 și președinte USR din iunie 2025.

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