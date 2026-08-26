Pepenele de iarnă, cunoscut și sub denumirea de dovleac de ceară (Benincasa hispida), poate cântări peste 20 de kilograme și are o proprietate neobișnuită: poate fi păstrat luni întregi fără refrigerare, conform Observator News.

Cultura este studiată de mai mulți ani la Stațiunea de Cercetare de la Buzău. Fructele uriașe sunt susținute în saci pentru ca greutatea lor să nu rupă plantele.

Spre deosebire de multe fructe și legume, pepenele de iarnă are o capacitate foarte bună de păstrare. În condiții potrivite, acesta poate rezista până la un an în cămară, fără să fie ținut la frigider.

Cercetătorii îl testează inclusiv în contextul schimbărilor climatice și al secetei.

„Nu ştim exact cum va arăta agricultura în 20 sau 30 de ani, însă ştim sigur că ar trebui să fie mai rezistente la secetă şi la condițiile pedoclimatice imprevizibile.”, a spus a declarat Bianca Kivu, cercetător Stațiunea de Cercetare Buzău.

Pepenele de iarnă poate fi cultivat atât în sere, cât și în câmp și poate fi folosit în bucătărie ca alternativă pentru castravete sau dovleac.

„Fructele de dovleac de ceară sunt asemănătoare cu ale pepenelui comun însă pulpa acestora este albă, crocantă și mai puțin dulce decât pepenele, iar coaja este verde, acoperită cu un strat puternic de pruină. Această caracteristică îi conferă durată mare de păstrare, ceea ce înseamnă că pot fi consumate chiar și la câteva luni după recoltare”, precizează cercetătorii de la Buzău, potrivit Sansa News.

Rezistența plantei și perioada lungă de păstrare i-au făcut deja pe unii cultivatori să ia în calcul această cultură.

„Sursă importantă de fier, vitamine și minerale fiind recunoscute pentru proprietățile medicinale de excepție. Se folosește în medicina din Orient de mii de ani, având proprietăți diuretice, antiinflamatorii, antifebrile, expectorante, laxative și tonice. În plus față de proprietățile deja menționate, aceste fructe au și o putere extraordinară de hidratare și detoxifiere.”, au precizat cercetătorii de la Stațiunea de Cercetare Buzău.

Un fermier spune că intenționează să testeze primele semințe pentru a vedea cum se comportă cultura și dacă există cerere pe piață.

Pepenele de iarnă este folosit în special în bucătăria asiatică și poate fi consumat proaspăt, murat sau congelat.

Cercetătorii spun că fructul este interesant și din punct de vedere nutrițional, fiind o cultură adaptabilă la condiții de mediu diferite.

În piețe, însă, produsul este încă puțin cunoscut, iar comercianții cred că greutatea mare ar putea fi o provocare pentru cumpărători.

O întrebuințare mai puțin cunoscută a pepenelui de iarnă este folosirea sa ca portaltoi, sporindu-i valoarea în cercetarea agricolă.

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