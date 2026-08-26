Prima insulă a plutit pe aproximativ 250.000 de sticle

Artist, muzician, tâmplar și ecologist, Richart Sowa este britanicul care a devenit cunoscut în întreaga lume după ce a construit în Mexic insule plutitoare folosind sute de mii de sticle din plastic. Nu erau niște simple plute improvizate. Pe ele au crescut copaci, au apărut grădini și plaje, iar Sowa și-a construit inclusiv case în care a locuit. Prima insulă a fost distrusă de un uragan. A doua a rezistat mai bine de un deceniu, până când furtunile au avariat-o și autoritățile au cerut îndepărtarea ei.

Povestea a început în Mexic, la sfârșitul anilor ’90. Sowa a început în 1998 să construiască Spiral Island, într-o lagună din apropiere de Puerto Aventuras, la sud de Cancún. Fundația insulei nu era din beton, ci din 250.000 de sticle goale introduse în plase. Peste ele, britanicul a pus bambus, placaj, nisip și pământ, apoi a început să planteze, scrie The Times of India. În timp, proiectul a devenit o adevărată locuință.

Pe Spiral Island exista o casă cu două niveluri, o grădină, un cuptor solar, o toaletă care transforma deșeurile în compost și chiar trei mici plaje. Sowa plantase și mangrove, ale căror rădăcini au început să pătrundă prin structura insulei. Iar britanicul chiar locuia acolo.

Totul s-a terminat în 2005 când uraganul Emily a lovit zona Caraibelor și a distrus Spiral Island. Insula construită din aproximativ un sfert de milion de sticle a fost împinsă către țărm. Pentru mulți, acolo s-ar fi încheiat probabil experimentul. Dar nu și pentru Richart Sowa. Britanicul a început din nou să strângă sticle și să caute un loc în care să-și reconstruiască ideea.

A luat-o de la capăt și a construit Joyxee Island

Spre sfârșitul lui 2007, Sowa a început a doua insulă, de data aceasta în apropiere de Isla Mujeres, în largul coastei mexicane. A numit-o Joyxee Island. A muncit aproximativ un an la ea, iar până la sfârșitul lui 2008, construcția era suficient de avansată pentru a primi vizitatori, potrivit Atlas Obscura. De data aceasta, baza insulei era formată din peste 100.000 de sticle de plastic, prinse în plase.

Și a doua încercare avea să fie și mai spectaculoasă. Joyxee Island avea aproximativ 743 de metri pătrați și se afla la aproximativ 27 de metri de țărm. Deasupra sticlelor, Sowa a construit o casă cu trei niveluri, în care locuia împreună cu soția și câinele. Avea jacuzzi, două iazuri în care se putea înota, o cascadă, grădină cu legume și plante aromatice, panouri solare și chiar conexiune la internet. Până și mașina de spălat era neobișnuită și folosea mișcarea valurilor. Pentru a transporta vizitatorii de la mal, Sowa a construit și o mică barjă pentru opt persoane, folosind, din nou, sticle reciclate.

Copacii făceau insula mai puternică pe măsură ce creșteau

Una dintre ideile centrale ale lui Sowa era ca natura să devină parte din construcție. Pe insulă a plantat mangrove, iar rădăcinile lor au început să crească printre sacii și plasele cu sticle. Pe site-ul oficial al Bottland Foundation, Sowa explică faptul că rădăcinile legau treptat structura, iar vegetația proteja plasticul de lumina directă a soarelui. Frunzele căzute formau, în timp, un nou strat de sol. În viziunea lui, insula trebuia să devină mai stabilă pe măsură ce plantele se dezvoltau.

„De ce să distrugem pământul când putem să construim unul nou?”, spunea el.

Potrivit Bottland Foundation, cele două proiecte au funcționat cu autorizații și au fost încadrate ca ambarcațiuni ecologice, nu ca noi bucăți de uscat. Joyxee Island a devenit între timp o atracție pentru turiști și a apărut în emisiuni și documentare din mai multe țări. Sowa reușise, pentru a doua oară, să trăiască pe o insulă construită practic de el. Dar nici aceasta nu avea să rămână pentru totdeauna.

Și-a pierdut și a doua insulă

Joyxee a rezistat mult mai mult decât prima construcție, însă furtunile au început să o deterioreze. În ianuarie 2019, Atlas Obscura a actualizat informațiile despre obiectiv și a anunțat că insula nu mai există. Fusese afectată de furtuni, iar autoritățile locale îi ceruseră lui Sowa să o îndepărteze.

După aproximativ două decenii de muncă, britanicul rămăsese astfel fără niciuna dintre cele două insule. Prima fusese distrusă de uraganul Emily. A doua fusese afectată de furtuni și, în cele din urmă, dezmembrată. Numai că Sowa tot nu s-a oprit.

A treia insulă este în Brazilia: „Sunt un om obișnuit, cu un vis”

După Mexic, britanicul s-a mutat în Brazilia și a început să vorbească despre o a treia insulă. Într-o campanie de strângere de fonduri, s-a prezentat simplu:

„Sunt un om obișnuit, cu un vis”, a spus el.

Sowa spune că ideea unei insule plutitoare îl urmărește încă din tinerețe, când a apărut prima dată imaginea unui petic de pământ verde care plutea deasupra deșeurilor refolosite. După mutarea în Mexic, a decis să transforme imaginea în realitate, iar acum încearcă să o facă pentru a treia oară.

Noul proiect se numește Trashure Island și este amplasat în zona Itacaré, din statul Bahia, Brazilia. Potrivit site-ului oficial al Bottland Foundation, primele lucrări au început pe 19 decembrie 2022, cu un modul plutitor pentru cultivarea hidroponică a plantelor pe râul Contas, în zona Taboquinha.

Planurile sunt mai ambițioase decât la cele două insule din Mexic. Sowa vrea ca Trashure Island să poată găzdui între 15 și 20 de persoane și să primească până la 100 de vizitatori pe zi. Proiectul prevede dușuri încălzite cu energie solară și alimentate cu apă de ploaie, toalete care produc compost și metan utilizabil, un cuptor solar, o mașină de spălat acționată de vânt și culturi hidroponice de fructe și legume. Sowa își imaginează inclusiv cocotieri și arbori de cacao crescuți pe noua insulă.

Vrea ca insula să poată pleca și pe mare

Planul merge chiar mai departe. Pe site-ul proiectului apar modele în care viitoarea Trashure Island poate fi extinsă, poate avea palmieri maturi și plaje și, în cele din urmă, poate fi deplasată asemenea unei ambarcațiuni. Sowa vorbește despre folosirea pânzelor, a unor sisteme puse în mișcare de valuri și a unor motoare de rezervă pentru momentul în care insula ar urma să plece din golful Itacaré.

Nu există însă deocamdată o dată anunțată pentru o asemenea călătorie. După peste 350.000 de sticle folosite, două insule construite și două pierdute, Richart Sowa continuă astfel proiectul început în Mexic cu aproape 30 de ani în urmă. De data aceasta, încearcă să vadă dacă a treia insulă va avea o viață mai lungă decât primele două.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE