Marius Elisei, fostul soț al Oanei Roman, a atras atenția urmăritorilor săi după ce a publicat pe rețelele de socializare o fotografie realizată de pe patul de spital. În imagine, acesta apare întins, cu o perfuzie la mână. Fotografia a stârnit numeroase întrebări, mai ales că Marius Elisei nu a explicat ce s-a întâmplat și de ce a avut nevoie de îngrijiri medicale.

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Marius Elisei a ajuns la Spitalul „Sfântul Pantelimon” din București

Potrivit informațiilor pe care le-a făcut publice chiar el, Marius Elisei se află la Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Pantelimon” din București.

Fostul soț al Oanei Roman este activ pe platformele online și obișnuiește să împărtășească diverse momente din viața sa cu cei care îl urmăresc. De această dată însă, fotografia publicată de el a atras atenția prin contextul în care a fost realizată.

Apariția sa pe patul de spital, cu perfuzia la mână, i-a făcut pe urmăritori să se întrebe ce problemă de sănătate are și prin ce trece în aceste momente.

Nu a dezvăluit de ce a avut nevoie de îngrijiri medicale

Până în acest moment, Marius Elisei nu a oferit detalii despre motivul pentru care a ajuns la spital. De asemenea, acesta nu a precizat ce diagnostic a primit sau cât timp va rămâne sub supravegherea medicilor.

Un alt detaliu care a atras atenția a fost mesajul atașat fotografiei. Fostul soț al Oanei Roman a transmis un sentiment de recunoștință, însă fără să explice concret ce i s-a întâmplat sau care este starea sa de sănătate.

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