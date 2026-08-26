Plaja Diamond Beach, sau Breiðamerkursandur în islandeză, surprinde prin unicitatea sa. Aspectul ei se schimbă zilnic, în funcție de dimensiunea și forma gheții aduse de curenții oceanici. Uneori, vizitatorii găsesc cristale mici de gheață, alteori blocuri masive ce par sculpturi din sticlă brută.

„Niciodată nu vei vedea același peisaj de două ori”, notează Blic, subliniind farmecul special al acestui loc.

De unde vin aceste bucăți de gheață? Ele se desprind din ghețarul Breiðamerkurjökull, ajung în laguna Jökulsárlón și, printr-un canal îngust, sunt transportate în ocean. Curenții aduc unele dintre aceste blocuri înapoi pe mal, unde contrastează spectaculos cu nisipul negru vulcanic.

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Efectul vizual a inspirat denumirea turistică „Diamond Beach”, deși numele original Breiðamerkursandur înseamnă „plajă înconjurată de pădure”.

Momentele cele mai impresionante ale plajei sunt la răsărit sau apus, când razele joase ale soarelui pătrund prin gheață, creând reflexii colorate.

„Atunci, plaja seamănă cu o cutie de bijuterii răsturnată”, spun turiștii.

Pe lângă „diamantele” de gheață, zona atrage vizitatori și datorită faunei locale, cum ar fi focile care poposesc în lagună. În sezonul rece, spectacolul luminilor nordice reflectate în apa lagunei transformă peisajul într-un tablou de neuitat.

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