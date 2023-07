Douglas are origini americane, este om de afaceri și are șapte copii. El și cântăreața se ocupă împreună de creșterea lor, iar Anamaria are doar cuvinte de laudă despre iubitul ei.

Anamaria Ferentz și Douglas s-au cunoscut în urmă cu doi ani, iar la un an de relație au decis să se mute împreună.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Relația mea cu iubitul meu merge foarte bine. Suntem de 2 ani și câteva luni împreună și mă susține în tot ce fac, ceea ce este cel mai important, că suntem o echipă și ne susținem reciproc”, a declarat Anamaria Ferentz pentru Click!.

„M-am mobilizat și sunt cu super treabă! Fac super muzică nouă, veselă, dance, și vin cu multe, multe, surprize. Înregistrez în California cu o super echipă de producție muzicală, iar piesele sunt făcute de mine, muzica și versurile.

Sunt super, super, încântată să revin pe scenă și abia aștept să vă prezint noul meu proiect! Fac naveta între Oregon și California, la studio… Plec la New York într-o săptămână, am un concert în Times Square. Îl iau și pe fratele meu să îi arăt NYC-ul și filmez ceva acolo… și tot așa. Vara asta îmbin munca cu plăcerea. Toată vara e un fel de vacanță pentru mine, călătoresc mult pentru cariera mea, dar muncind cu pasiune o iau ca pe o vacanță”, a mai spus artista.

Recomandări „Prăbușirea de la Podul Înalt”. Construcție turistică pe locul unde Ștefan cel Mare a câștigat bătălia cu turcii, pusă la pământ de vânt. Ce spun autoritățile

„E foarte greu să mă vedeți, pentru că e diferența de fus orar atât de mare, încât dacă este emisiunea de dimineață înseamnă că la mine e foarte târziu, noapte și toată ziua am stat la piscină nemachiată, m-am machiat acum, ca să arăt decent pentru emisiunea voastră. Sunt în California pentru că am venit la turneul de tenis, am venit la finală, plus o vacanță cu familia”, a mărturisit cântăreața în luna martie, potrivit Spynews.

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Andreea Marin, în culmea FERICIRII! E vorba de fiica ei, Violeta! Felicitări!

Viva.ro Cum arată casa în care locuiesc Viorica Dăncilă și soțul ei. Detaliul din sufragerie care a atras atenția tuturor

PUBLICITATE De ce să fii acum la Brașov, dacă vrei să.... Boovie!

FANATIK.RO Cine e actrița care spune că trăiește o ”dragoste nebună” cu Florin Piersic: ”Viața mea s-a schimbat”

Știrileprotv.ro Putin: „Dacă trebuie, suntem pregătiți pentru o confruntare militară directă cu NATO, dar nu dorim una cu SUA”

Observatornews.ro Cod galben şi portocaliu de ploi torenţiale, vijelii şi grindină în peste jumătate de ţară. Zonele afectate de avertizare

Orangesport.ro Lovitură la Dinamo. Un investitor ar dori să se retragă: "Am auzit la nivel de zvon faptul că nu ar dori să mai finanţeze". Prima reacţie a conducerii

Unica.ro Ce filme și seriale noi apar pe Netflix în august 2023