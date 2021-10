Sexy-impresara a fost invitată la show-ul „Fiță cu Adiță”, unde a arătat cum arată o zi din viața ei de lux. Anamaria Prodan s-a deschis în fața moderatorului și a spus care sunt regretele sale. Deși își permite orice, vedeta nu consideră că acesta este principalul scop în viață, iar ea consideră că familia este bogăția sa.

„Bogăția nu înseamnă Ferrari, case, mașini. Bogăția este ce ai tu, copii superbi, familie, omenie. Ajungi la vârsta asta, ok, ai astea pentru că muncești, dar nimic nu se compară. Adevărata bogăție sunt copiii și familia”, a spus Anamaria Prodan.

Emisiunea a apărut vineri, 8 octombrie, înainte cu doar câteva zile ca Laurențiu Reghecampf să anunțe că a depus actele de divorț. Anamaria Prodan spunea că și-ar mai dori să facă un copil, însă nu mai poate. În trecut, vedeta a pierdut o sarcină, iar asta a afectat-o foarte tare. Sexy-impresara ia în calcul și varianta de a înfia un copil, asta în cazul în care fetele sale nu se grăbesc să devină mame.

„Dacă în tinerețe aș fi avut mai multă minte, poate aș fi făcut mult mai mult în viață. Nu am ascultat de nimeni niciodată, adică am ascultat sfatul, l-am luat, dar am vrut să fac întotdeauna ca mine. Și mi-am făcut eu cucuiul meu, mi l-am tratat, a trecut.

Te naști și mori singur, cât de mulți copii ai. Toată lumea spune că greșesc, dar eu trăiesc pentru copiii mei. Aș mai vrea (n.r.- să facă un copil), dar nu mai pot, gata. Aș fi vrut. Probabil, dacă nu se grăbesc fetele, o să înfiez un copil. Cred că e cel mai frumos gest pe care îl poate face cineva pentru un suflet”, a spus Anamaria Prodan, la emisiunea „Fiță cu Adiță”.

Anamaria Prodan: „Eu nu aș putea în viața asta să stau la mâna unui bărbat”

Vedeta a declarat că niciodată nu ar putea să depindă de un bărbat, ea fiind obișnuită să își câștige singură banii. Anamaria Prodan le-a dat un sfat tinerelor din ziua de astăzi.

„Știi ce le sfătuiesc pe fetele din ziua de azi? Să facă ceva în viață, că dacă stai întinsă în pat toată viața, poate păcălești un fraier, dar până la urmă se trezește.

Eu nu aș putea în viața asta să stau la mâna unui bărbat, să-i cer bani de tampoane. Mi se pare jenant să nu faci nimic. Trebuie să aibă o bază, o educație, ambiție, să-ți spună lumea pe nume. Trebuie să lași o urmă. Eu cred că în viața mea am lăsat o urmă adâncă”, a declarat celebra impresară.

