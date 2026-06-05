Români condamnați în Belgia pentru furturi în serie

Conform publicației belgiene Het Laatste Nieuws, ancheta a început după un furt comis într-un supermarket din Bredene, unde doi dintre inculpați au fost surprinși încercând să sustragă produse alimentare și băuturi.

Pe 25 octombrie 2025, Marinela B., în vârstă de 21 de ani, și soacra sa, Tatiana S., de 45 de ani, au încercat să fure tablete pentru mașina de spălat vase, sticle de șampanie și cutii cu bomboane Ferrero Rocher dintr-un magazin Spar din Bredene.

Administratorul magazinului a reușit însă să o oprească pe tânăra de 21 de ani până la sosirea poliției.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere au arătat că și partenerul acesteia, Sandu M., tot de 21 de ani, precum și tatăl lui, Marian M., în vârstă de 48 de ani, ar fi participat la furt.

Cei doi au fost găsiți și reținuți în apropierea magazinului.

Polițiștii au descoperit bunuri furate în mașina familiei

În urma perchezițiilor, anchetatorii au găsit într-un Volkswagen Passat folosit de grup mai multe perechi de încălțăminte pentru copii care fuseseră furate anterior dintr-un magazin Torfs.

Potrivit procurorilor, în telefonul Marinelei B. au fost descoperite și fotografii ale unor lanțuri comerciale, element considerat relevant pentru anchetă.

Investigațiile au arătat că, începând cu 29 septembrie 2025, familia ar fi comis 11 furturi similare. Pe lângă Bredene, faptele au fost documentate în orașele Hasselt, Lille, Gent, Aalst, Beerse și Bruges.

Anchetatorii au stabilit că, pe 10 octombrie, românii au furat șase sticle de șampanie din același supermarket Spar din Bredene.

În stațiunea Blankenberge, membrii familiei au fost acuzați că au utilizat tichete de masă furate.

Procurorii au invocat și o condamnare anterioară din Grecia

În timpul procesului, procurorul a declarat că membrii familiei erau cunoscuți autorităților din mai multe state europene, printre care Spania, Franța, Germania, Elveția și Austria. De asemenea, părinții familiei fuseseră condamnați anterior în Grecia pentru că și-ar fi obligat fiul să cerșească.

„În mod clar, i-au oferit o educație proastă”, a declarat procurorul în fața instanței din Bruges.

Avocații inculpaților nu au contestat acuzațiile formulate de procurori, însă au cerut clemență din partea instanței și aplicarea unor pedepse mai blânde. Aceștia au susținut că familia se confrunta cu probleme financiare grave și că membrii săi locuiau în mașina cu care se deplasau.

Judecătorul a decis condamnarea a trei dintre inculpați la câte doi ani de închisoare cu suspendare. Tatiana S. a primit doi ani de închisoare, dintre care șapte luni urmează să fie executate efectiv.

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