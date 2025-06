Inițial puțină lume a crezut că acest cuplu va rezista în timp, însă iată că după mai bine de un an și jumătate, cei doi se iubesc la fel de mult și apar destul de des împreună atât la evenimente, cât și pe rețelele de socializare.

Recent, cei doi au fost invitați în podcastul „Fiță cu Adiță”, acolo unde au vorbit despre relația lor, dar și despre planurile de viitor pe care le au. Și, din câte se pare, Anamaria Prodan și Ronald Gavril se gândesc să aibă un copil împreună!

Întrebat de realizatorul Adiță Voicu dacă se vede tată și bunic alături de Anamaria Prodan, Ronald Gavril a oferit un răspuns afirmativ scurt: „Ambele”. Iar impresara a intervenit: „N-ar fi rău. Ce-o vrea Dumnezeu. Un băiat, clar către box”.

Apoi Ronald Gavril, care este boxer de meserie, a spus cum și-ar crește copilul, dacă Anamaria Prodan i-ar aduce pe lume un băiat.

„Mă uitam cum pregătesc americanii copiii către box. Îi aduc la un nivel și de aici nu se poate să facă treaba asta. Și eu le explic că este vorba de mentalitate și de strategie. Nu poți să fii la grămadă cu toți. Și asta mă gândeam, cum ați vorbit de copil, cum ar fi să-i arăt primii pași în box, ce am învățat eu în America”, a spus iubitul Anamariei Prodan pe YouTube.

Declarațiile celor doi vin în același weekend în care Dan Alexa a fost invitat în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, difuzată de Kanal D, acolo unde a dezvăluit că Anamaria Prodan a avut o obsesie pentru el.

„Ana a avut tot timpul o obsesie față de mine. Cumva să fac lucrurile perfect, să merg pe o nișă, să reușesc eu în toate domeniile. Cred că am fost obsesia ei în acel moment. Sexual nu am avut nimic cu ea. Dar obsesia ei a făcut să depășească de multe ori niște limite. Era față de mine ca antrenor, avea încredere în potențialul meu ca bărbat. Cumva era un pachet. Sexual nu am trăit cu Anamaria Prodan. Încerca tot timpul să mă controleze cumva.

Ana mi-a vrut tot timpul binele. Ea a dus lucrurile în altă dimensiune, aici a fost… A încercat să se bage și în viața mea, a vrut ceva cu mine, ceva măreț. Și-a depășit limitele în multe momente. Nu a intrat în camera de hotel, doar că asta a fost problema mea cu Ana. Dacă încercam să opresc mai devreme… Ana e ca ceața, vine se pune și pe unde mergi e după tine. De multe ori a sărit calul. La ea totul e legat de profesie.

Ea spune tot timpul că am fost cel mai de perspectivă produs al ei, doar că într-un moment mi-a făcut foarte mult rău. Eu nu am vorbit cu ea mulți ani. Cu Reghe am mai vorbit, de puține ori. Mi-a fost greu să mai pot să am cu ea vreun fel de relație, de orice fel. A sărit calul foarte mult. Nu am vorbit patru ani deloc. Acum am reluat discuțiile”, a spus Dan Alexa în fața lui Denise Rifai.