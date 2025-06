La scurt timp după anunțul antrenorului, în tabloide au apărut imagini cu Andrada în timp ce ieșea noaptea din casa lui Alex Bodi, fostul soț al Biancăi Drăgușanu, iar multă lume a speculat că infidelitatea femeii ar fi motivul divorțului.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 31

Invitat în podcastul „Fiță cu Adiță”, Dan Alexa a vorbit puțin despre divorț, astfel că s-a aflat că despărțirea a fost finalizată la notar. Acum, antrenorul apare și în emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D, acolo unde face noi dezvăluiri.

Întrebat dacă și-a înșelat soția, Dan Alexa a răspuns afirmativ. Și, mai mult decât atât, el a dezvăluit că nu l-a deranjat neapărat faptul că a fost și el înșelat, ci modul în care s-au întâmplat lucrurile.

Iată mai jos o parte din dialogul pe care Denise Rifai l-a avut cu Dan Alexa în emisiunea care va fi difuzată pe 15 iunie 2025, de la ora 22.45:

Recomandări Ce este taxarea inversă la TVA. Cum funcționează și ce avantaje are? Avocat: „Este ca și cum ai scoate hoții de pe conducta de bani”

Denise Rifai: De câte ori ați „înscris” în afara dormitorului conjugal?

Dan Alexa: Am mai înscris. Acum să spun că nu mi-am înșelat soția… trebuie să fiu dobitoc.

Denise Rifai: Este infidelitatea celei de-a doua soții reversul medaliei?

Dan Alexa: Poate spun o tâmpenie, dar actul în sine nu m-a deranjat, pe mine m-a deranjat foarte mult lipsa asta de respect, minciunile, perversitatea…

Denise Rifai: Sunteți mai bărbat decât Alex Bodi?

Dan Alexa: Nici nu contează. Acum, până la urmă… mi-a luat nevasta.

Denise Rifai: Are Anamaria Prodan pumnul greu?

Dan Alexa: De ce m-a lovit? Ana a avut, așa, tot timpul o obsesie față de mine. Am avut un moment în care am vrut să răspund. Mult timp am regretat lucrul ăsta, că nu am răspuns.

Denise Rifai: De câte ori ați cerut ajutorul interlopilor?

Dan Alexa: Nu mă lepăd de ei, îi iubesc, pentru că niciodată nu s-au gândit să mă bage în niște situații în care aș avea probleme.

Denise Rifai: Câți bani ați făcut din lupte ilegale?

Dan Alexa: Am făcut…