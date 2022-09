Vedeta a fost cerută în căsătorie și se gândește la nuntă și copii. Anda Adam și-ar dori să devină din nou mamă și i-ar plăcea să aibă chiar și gemeni cu Yosif Eudor Mohaci. Invitată în emisiunea „La Măruță” de la PRO TV, Anda Adam a apărut alături de Xonia. Cele două artiste au lansat o melodie împreună.

Cu ocazia apariției în platoul emisiunii, prezentatorul nu a ezitat și a întrebat-o pe Anda Adam despre viața personală. Atunci, ea a povestit cum a început povestea de dragoste cu logodnicul bancher, dar și despre nuntă. „Nimeni nu știe cum evoluează lucrurile, dar asta o să fie ultima. Am inelul pe deget! Sperăm să jucăm și la nunta Xoniei, o să fiu domnișoară de onoare și căsătorită. Nu mai eram împreună, dar eu nu am făcut tam-tam.

Cu logodnicul meu m-am cunoscut la munte, am crezut că voia o poză, a venit să se bage în seamă, nu știa cine sunt. El era tot cu fetița, uite, fetița mea e aici, o duc la fetița ta? Mi-a devenit întipărit în minte chipul lui, imediat ce a plecat de lângă mine am zis, wow, ai văzut ce ochi avea tipul ăsta? Întâmplarea a făcut ca el să fie la recepție a doua zi când eu am coborât, l-a recunoscut fetița mea. (…)

Mi-a lăsat numărul la recepție, el e francez și e romantic. Nu l-am sunat niciodată, au trecut patru luni și el m-a căutat pe Instagram. Până la urmă am văzut mesajul, din atâtea. Era și ziua lui de naștere”, a declarat Anda Adam, conform protv.ro.

Cântăreața a făcut dezvăluiri și despre viața logodnicului ei. El e bancher, iar nunta lor s-au putea să aibă loc chiar în Franța. „El este născut la Paris. (…) Are o fetiță cu fosta soție, care e din Cluj, acum s-a mutat la București. (…) El e bancher. (…)

Ne iubim foarte mult și vrem să facem și copilaș, abia așteptăm să vă chemăm la nuntă. Acum mă chinui să învăț franceză și o să lansez și un album în franceză. (…) El e mai mare cu un an ca mine. (…) Nu ne-am decis încă unde o să fie nunta, dacă în România sau la Paris. (…) Mai vrem doi copii, nu mai pot!”, a mai pus Anda Adam la PRO TV.

