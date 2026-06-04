Liderul de la Kremlin a susținut în repetate rânduri că Oreșnik ar fi o rachetă nouă devastatoare și ar putea schimba cursul războiului din Ucraina. Totuși, atacurile cu Oreșnik arată că această rachetă nu este atât de puternică și de precisă precum a pretins Putin. Mai nou, experții militari ucraineni au descoperit că racheta Oreșnik folosită într-un atac asupra regiunii Liov la începutul acestui an a fost fabricată în 2017. Așadar, Oreșnik-ul nu ar fi o rachetă nouă.

Întrebat despre Oreșnik la Forumul Internațional Economic de la Sankt Petersburg, Vladimir Putin a susținut în fața jurnaliștilor străini prezenți în sală că le „dezvăluie un secret militar major”. Potrivit liderului rus, această rachetă încă nu a fost folosită în luptă în Ucraina, ci doar testată acolo „unde a fost convenabil” pentru a „observa rezultatele”. Apoi liderul rus a amenințat cu folosirea rachetei Oreșnik asupra orașelor ucrainene, inclusiv în zonele dens populate.

În stilu-i propagandistic caracteristic, Vladimir Putin a susținut că trupele ruse avansează pe toate laturile sectorului frontului din Ucraina, asta deși armata ucraineană a recuperat teritorii pentru a doua lună consecutiv.

Liderul de la Kremlin a mai spus că Ucraina ar suferi pierderi mari, de circa 40.000 de soldați pe lună – uciși, răniți sau dezertați -, dar nu a prezentat nicio dovadă în acest sens. În plus, Putin a ținut să remarce că Ucraina nu are apărare antiaeriană, deși rata de interceptare a dronelor rusești este una destul de ridicată.

Ținând cont de toate aceste presupuse dificultăți enorme cu care s-ar confrunta Ucraina în versiunea lui, Putin a cerut din nou ca Ucraina să-și retragă armata din Donețk și să cedeze această regiune Rusiei. Putin își dorește practic centura de fortărețe a Ucrainei, pe care armata sa nu este în stare să o cucerească de mai bine de patru ani.

El a ținut totodată să-i transmită un mesaj președintelui american Donald Trump, și anume să revină la discuțiile ruso-americane de la Anchorage.

Mai devreme, șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a susținut că războiul din Ucraina a devenit „războiul lui Trump”.

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