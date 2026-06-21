„Sunt iubiri care încep cu fluturi… și iubiri care, după ani, încă se simt ca acasă. Nu știu ce e mai emoționant astăzi: faptul că e ziua în care m-am născut… sau faptul că tot astăzi, acum 18 ani, mi-am unit viața cu omul pe care îl iubesc. Pozele astea sunt ani. Ani din noi.

Ani în care ne-am schimbat, am crescut, am obosit, am râs, ne-am ridicat, ne-am ținut unul pe altul, am construit o familie, o viață, o poveste adevărată. Nu una perfectă. Una reală. Și poate tocmai de asta atât de frumoasă. Cred că iubirile care rezistă nu sunt cele care nu trec prin nimic.

Sunt cele care trec prin multe și, cu toate astea, aleg să rămână. Să nu se piardă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Să nu uite de unde au plecat. Să se privească și după ani cu aceeași recunoștință, chiar dacă viața a pus peste ele responsabilități, copii, griji, oboseală, încercări și tot ce vine odată cu timpul. Sotule, îți mulțumesc pentru acești 18 ani.

Pentru că ai fost acolo în toate versiunile mele. Pentru că m-ai iubit și când mi-a fost ușor, și când nu mi-a fost. Pentru că dincolo de iubire, de la 16 ani am rămas prieteni, parteneri, familie, acasă.

Și dacă m-a învățat ceva timpul, e că iubirea adevărată nu stă în promisiuni mari, ci în alegerea de a rămâne aproape, an după an, chiar și atunci când viața nu arată mereu ca în poze. La mulți ani mie.

La mulți ani nouă. Și la mulți ani tuturor iubirilor care nu doar încep frumos… ci rezistă frumos. TE IUBESC infinit ultima poză este cea cu pantalonii scurți portocalii”, a fost mesajul transmis de Andreea Bănică.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE