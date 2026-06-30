Cod roșu de caniculă în aproape toată țara

ANM a emis un cod roșu valabil în intervalul 30 iunie, ora 10:00-1 iulie, ora 10:00, pentru Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și Muntenia.

Meteorologii avertizează că valul de căldură va atinge intensitate maximă.

„În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și Muntenia se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.”

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind prognozate în Banat și Crișana.

Harta județelor afectate de codul roșu și portocaliu de caniculă. Sursa foto: ANM
Harta județelor afectate de codul roșu și portocaliu de caniculă. Sursa foto: ANM

Noaptea va rămâne tropicală, cu temperaturi minime cuprinse, în general, între 17 și 24 de grade Celsius.

Cod portocaliu de caniculă în Dobrogea

Dobrogea se va afla sub cod portocaliu în același interval, între 30 iunie, ora 10:00 și 1 iulie, ora 10:00.

Potrivit ANM, valul de căldură se va menține intens, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor ajunge la 30-31 de grade Celsius pe litoral și în Delta Dunării și la 37-38 de grade Celsius în partea continentală a regiunii.

Meteorologii anunță și aici o noapte tropicală, cu temperaturi minime între 22 și 25 de grade Celsius.

Valul de căldură continuă și pe 1 iulie

Pentru ziua de miercuri, 1 iulie, ANM a emis noi avertizări de temperaturi ridicate.

Cod galben

Între orele 10:00 și 21:00, Dobrogea și jumătatea de est a Munteniei vor rămâne sub cod galben.

Miercuri (1 iulie) valul de căldură va persista, iar în Dobrogea și jumătatea de est a Munteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 31 și 34 de grade, cu valori mai coborâte pe litoral și în Delta Dunării, de 27…29 de grade.

Valul de căldură continuă și pe 1 iulie. Sursa foto: ANM
Valul de căldură continuă și pe 1 iulie. Sursa foto: ANM

Cod portocaliu

În același interval, Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania și Moldova vor intra sub cod portocaliu.

„În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Moldova valul de căldură intens va persista, local va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități”, transmit meteorologii ANM.

Temperaturile maxime vor varia între 31-32 de grade Celsius în estul Transilvaniei și aproximativ 37 de grade Celsius în nordul Crișanei și nord-vestul Transilvaniei.

Bucureștiul rămâne sub cod roșu de caniculă, apoi vin furtunile

Potrivit prognozei speciale emise pentru Capitală, în intervalul 30 iunie, ora 10:00 – 1 iulie, ora 10:00, valul de căldură intens va persista. Disconfortul termic va rămâne deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități.

Cerul va fi predominant senin, însă după-amiaza și pe timpul nopții vor crește șansele pentru: înnorări accentuate, intensificări ale vântului, vijelii cu rafale de 40-50 km/h și averse slabe, de 1-5 l/mp.

Temperatura maximă va atinge 38-39 de grade Celsius, valoare comparabilă cu recordul absolut al lunii iunie, iar minima va fi cuprinsă între 21 și 23 de grade Celsius.

De miercuri, vreme instabilă în Capitală

În intervalul 1 iulie, ora 10:00 – 2 iulie, ora 10:00, vremea se va schimba. ANM anunță perioade cu averse torențiale, în general de 10-20 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibile vijelii cu rafale în jurul a 50 km/h și grindină de mici și medii dimensiuni (1-4 cm). Temperatura maximă va scădea până în jurul valorii de 31 de grade Celsius, iar minima va coborî la 17-19 grade Celsius.

Pentru București este în vigoare: cod roșu pentru temperaturi extreme, noapte tropicală și disconfort termic deosebit de accentuat în intervalul 30 iunie, ora 10:00 – 1 iulie, ora 10:00 și cod galben pentru instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ în intervalul 1 iulie, ora 12:00 – 2 iulie, ora 10:00.

Vezi și prognoza actualizată de ANM pentru următoarele 4 săptămâni

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