„Grațiela este Nordul meu, dacă mă pierd ea îmi arată calea. Este completarea mea, jumătatea mea cu adevărat. Este o chestie intimă, o să spun puțin. Când am văzut-o eram cu niște prieteni, eram la un balcon și seara, când a venit la mine în vizită printr-o conjunctură, le-am spus că ea o să fie viitoarea mea soție.

Știu că am făcut multe lucruri, dar acum 12 ani voiam să vadă cât de mult m-am îndrăgostit și voiam să știe cât de mult o iubesc așa ca am spus «pentru tine sunt în stare să mă las și de fumat». Nu m-a crezut și din momentul acela nu am mai fumat”, a declarat Andrei Duban pentru Fanatik.

Atunci când apar certuri în familie, cei doi reușesc să le depășească și asta pentru că niciunul nu ține supărarea prea mult.

„Sigur că apar conflicte, sigur că ne certăm, ne împăcăm. Știi de ce ne certăm noi de fapt? Că e dulce împăcarea. Nu ținem foarte mult supărarea, sunt mai mult diferențe de opinii. După ce trece, stăm amândoi și râdem, și ne întrebăm de ce am făcut-o. Ce dulce e împăcarea, asta e conlcuzia”, a mai spus actorul pentru sursa citată.

Câte kilograme a slăbit Andrei Duban după operația de micșorare a stomacului

Andrei Duban, în vârstă de 50 de ani, ajunsese să cântărească 100 de kilograme, motiv pentru care, în urmă cu un an, a luat decizia de a se opera. În prezent, actorul este mult mai slab și spune că trebuie să își schimbe garderoba.

După primele 4-5 luni de la operație, Andrei Duban a mâncat din nou din preparatele preferate. Acum, vedeta se bazează pe soție când vine vorba de haine, despre care spune că trebuie să le schimbe, pentru că sunt prea mari.

„Am slăbit 26 de kilograme de când mi-am făcut operația de micșorare a stomacului. Sunt foarte bine. Nu pot să mai mănânc așa mult. Am slăbit așa mult că mai nou îmi trebuie alte haine din cauza asta. Într-adevăr, reînveți să mănânci, e ca la bebeluși, dar nu au fost chiar șase luni. La început am consumat mai multe lichide”, a declarat Andrei Duban.

