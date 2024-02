Pe 7 februarie, Brigitte Pastramă își serbează ziua de naștere, iar de Ziua îndrăgostiților face cinci ani de relație cu Florin Pastramă!

„Sunt în România. Plec miercuri înapoi în Dubai. Am venit după Sărbători, dar anul acesta cred că voi sta mai mult pe aici.

Am renovat un business, am scris o carte și acum caut o editură să o public. Volumul este despre viața mea, mărturia, cum l-am cunoscut pe Dumnezeu. Nu știu dacă îi fac lansare, dar vreau să o public și în limba română, și în limba engleză”, spune Brigitte pentru revista VIVA!

Brigitte și Florin aniversează cinci ani de relație

„Mai vin peste două săptămâni. O să fie ziua mea pe 7 februarie și am zis că stau în Dubai până pe data de 14 februarie. De Valentine‘s Day facem cinci ani de când avem o relație. Deci, chiar de Ziua Îndrăgostiților ne-am combinat și vreau să petrec în Dubai această zi, la fel și ziua mea de naștere. Vreau să stau cu familia de ziua mea, nu fac nimic altceva.

Așa și pe 14 februarie. Am venit, muncesc, plec și mă întorc, iar după 14 februarie o să tipăresc cartea. Florin a rămas cu fiica mea, pentru că ea nu are permis și nu are cine să o ducă la școală. Sunt 15 kilometri până la școală. De Ziua Îndrăgostiților facem cinci ani de când avem o relație”, a declarat soția lui Florin Pastramă.

Bruneta va tipări o carte-mărturie de numai 76 de pagini, într-o ediție limitată. „Cartea se numește «Nevrednică de îndurarea lui», așa se numește. Deocamdată, intenționez să o tipăresc în tiraj mic.

Fac un tiraj de 1.000 în limba română și 500 de bucăți în limba engleză. Va fi o ediție limitată. Și îți mai spun că ea nu este mare, are doar 76 de pagini. Nu este o carte mare, pentru că este o carte-mărturie”, a mai adăugat Brigitte.

