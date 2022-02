„Eu nu știu cum m-a suportat femeia asta. Sunt norocos că am cunoscut-o pe Georgiana și că mi-a fost alături de la bun început. Nu am fost vedetă, făceam naveta cu trenul împreună.

Sunt chestii frumoase care au fost bine înfipte în subconștientul nostru și cred că lucrurile astea ne-au ținut împreună”, a declarat Cătălin Moroșanu, la Antena Stars, potrivit Spynews.

VEZI GALERIA FOTO

„Am luat-o de tânără, nu a avut timp să mai găsească alt bărbat. Am luat-o din prima. (…) Am fost mici împreună, am reușit să ne acceptăm unul altuia defectele. (…) Pe de o parte e și bine (nr. că stau la distanță unul de celălalt mult timp), când venim acasă, e altă senzație când stăm împreună.

Nu ne invadăm unul altuia spațiul. Relația înseamnă compromis, relația înseamnă respect față de partenerul tău”, a mărturisit sportivul.

„Am pierdut inelul de căsătorie. În momentul în care te antrenezi, îl scoți. L-am scos odată, l-am băgat în buzunar, nu l-am mai găsit”, a explicat luptătorul.

„20 de ani de relație!!!! Îți multumesc că mi-ai fost alături și la bine și la rău, îți mulțumesc că mi-ai dăruit 2 copii frumoși, îți mulțumesc ca exiști draga mea soție!”, a fost mesajul transmis de Cătălin pe Facebook.

