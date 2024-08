După trei ani de relație, Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu formează un cuplu stabil și fericit, pregătit să facă planuri serioase. Îndrăgitul chef a vorbit recent într-un interviu acordat revistei VIVA! despre cum i s-a schimbat viața de când este alături de frumoasa actriță și despre cum relația cu Doina i-a adus liniștea de care avea nevoie.

Cătălin Scărlătescu a mărturisit că relația cu Doina Teodoru l-a făcut să se simtă „liniștit” și că nu exclude posibilitatea de a întemeia o familie împreună cu ea. Vara aceasta, cei doi au petrecut timpul călătorind și relaxându-se, explorând destinații noi precum Albania și Belgrad, având mereu în comun pasiunea pentru descoperirea bucătăriilor locale.

„M-am odihnit. N-am făcut altceva decât să mă odihnesc, urmând ca, în momentul acesta, să-mi recapăt toate forțele și să rup toate barierele la MasterChef. De călătorit, da, am călătorit puțin mai mult. Am o iubită foarte plimbăcioasă și mereu călătorim. Am căutat un motiv să plecăm de acasă și am ales niște țări unde n-am mai fost până în momentul de față. Am fost în Albania. Am fost la Belgrad. Ne-am dus pe genul explorare culinară: «Hai să mâncăm și să vedem locurile de acolo!»”, a declarat Cătălin Scărlătescu pentru sursa mai sus-menționată.

„Acum, după trei ani de relație, nu mai vreau o casă cu trei etaje sub nicio formă!”

În ceea ce privește planurile, Cătălin Scărlătescu a recunoscut că viziunea sa s-a schimbat în acești ani. Dacă la început își dorea o casă mare și mulți copii, acum cheful preferă ideea unei locuințe mai modeste sau chiar a unei bărci.

„Acum, după trei ani de relație, nu mai vreau o casă cu trei etaje sub nicio formă! Vă dați seama, cine face curat în casa aia, Dumnezeule mare?! În loc de o casă cu trei etaje, mi-aș dori trei case mici, trei garsoniere, așa… Sau, mai bine decât atât, o barcă. Cred că o barcă e cea mai frumoasă. E cea mai interesantă casă, pentru că te urci pe barcă și te trezești în fiecare dimineață în alt port”.

Deși nu pare grăbit să devină tată, Scărlătescu nu exclude această posibilitate, recunoscând că la un moment dat, o astfel de decizie va trebui luată. „La un moment dat, trebuie să te gândești la treaba asta, așa că o să știu exact, dacă o să se întâmple. Nu e că nu m-aș vedea tată. De ce nu? Se mai poate, mai e loc”, a spus juratul de la MasterChef.

