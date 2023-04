Melodia „Lasă-mă să te” se aude peste tot la radio și este printre preferatele românilor de când a fost lansată. Connect-R și Raluka se bucură de un succes răsunător cu ultima piesă lansată și sunt recunoscători fanilor pentru feedbackul pozitiv pe care l-au primit. Artistul recunoaște că între el și cântăreață există o chimie puternică pe plan profesional. Cei doi nu se află la prima colaborare muzicală.

„Am făcut piesa și am zis că mai trebuie să scriu o strofă, că de obicei așa lucrez, o strofă și un refren, și că este clar că ar trebui un invitat, ca să fie și o persoană cu care comunici în piesă, că vrei să atingi. Evident că prima care mi-a venit în minte a fost Raluka. Noi am mai cântat la începuturile ei, o știu foarte bine. Este și o chimie între noi, ascultăm aceeași muzică, avem această pasiune pentru muzica afro-americană. E o chimie acolo”, a declarat Connect-R pentru ego.ro.

Artistul lucrează în continuare și pentru alte piese și speră să fie la fel de apreciate de către fanii săi. La piesa cu Raluka, Connect-R a lucrat timp de 6 luni. „Se stă până când ea se consumă. Adică până când vezi că nu mai e în top. Acum dacă e exact ca „Vara nu dorm” nu o stăm să așteptăm. Adică nu știu. Eu vreau să mai dau drumul la câteva piese până la sfârșitul anului. Dar pe asta o să o lăsăm puțin mai mult pentru că în primul rând este clar că e un hit, dar mai cu seamă că ea face parte dintr-un proiect. Devine un produs, nu doar pentru mine, ci și pentru ascultători”.

Care este cea mai ascultată melodie a lui Connect-R

Deși mulți ar spune că „Vara nu dorm” este cea mai ascultată melodie lansată de Connect-R, el clarifică și spune că „Noi ne potrivim” este mult mai ascultată de fani. „Oamenii aveau această tendință, la orice piesă pe care am scos-o și Slavă Domnului că am mai scos, „Noi ne potrivim” este cea mai difuzată piesă a mea, nu „Vara nu dorm” , dar evident „Vara nu dorm” va rămâne un fenomen față de restul pieselor. Ideea este că oamenii aveau tendința ca la fiecare piesă pe care o scoteam să spună că este frumoasă, dar nu ca „Vara nu dorm”. E gata. La piesa asta comentariile s-au oprit, ceea ce mă bucură enorm.”

Artistul spune că nu ia lecții de canto și nici nu își protejează vocea în vreun fel, asta pentru că genul muzical pe care îl abordează nu are nevoie de un astfel de tratament.

„Nu sunt vreo soprană să am grijă de vocea mea că am concert la Filarmonică, să am grijă la notele înalte. Noi, cântăreții de pop, chiar cu influențe urbane, nu avem mari scheme de cântat. Noi avem mai mult probleme de oboseală, că suntem mereu pe drumuri, stăm pe drumuri de când ne știm”.

